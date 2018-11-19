بدء المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالمخدرات في باكو

ويشارك في المؤتمر، وفد من الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، وممثلون من 27 دولة في المنطقة، بما في ذلك هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من مسؤولي لجنة مكافحة المخدرات وشرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

ويناقش المؤتمر الذي يستغرق ثلاثة أيام، الوضع الحالي للتعاون الإقليمي في مكافحة الاتجار بالمخدرات، ومسار تنفيذ اتفاقيات الاجتماعات السابقة والإجراءات المستقبلية واقرار التعاون الدولي بهدف اعتماد استراتيجية شاملة ومتوازنة لمكافحة المعضلة العالمية لتهريب المخدرات.

مسار تنفيذ القرار الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في عام 2016 لمواجهة الاتجار بالمخدرات والقيام بالأعمال التحضيرية للاجتماع القادم هي واحدة من الموضوعات التي سيتم التفاوض بشأنها.

كما سيقام معرض حول عواقب تعاطي المخدرات وأثره علي حياة الأفراد والحياة الاجتماعية علي هامش المؤتمر.

وعقدت الدورة الثانية والخمسون للجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بمكافحة المخدرات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، العام الماضي في بيروت .

انتهي** 2344

