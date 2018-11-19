الملحق العسكري الإيراني في دمشق:

استمرار وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا

دمشق/ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال الملحق العسكري والدفاعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق: إن إيران لديها علاقات مع سوريا منذ السنوات السابقة بسبب معاهدات الدولتين، لأن كلا البلدين لهما مصالح مشتركة.

وأضاف العميد 'أبو القاسم علي نجاد' في مقابلة حصرية مع مراسل ارنا: لقد قبلت الجمهورية الإسلامية ايفاد المستشارين مع بداية اندلاع الأزمة قبل ثماني سنوات في سوريا بعد دعوة رسمية من الحكومة.
وفي إشارة إلي العلاقات الطيبة بين طهران ودمشق، قال إن سوريا أعلنت وفي العديد من المناسبات خاصة في اجتماعات 'الجامعة العربية'، دعمها لايران وفي مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام علي ايران 1988 - 1980) وقفت الي جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وصرح بان الجمهورية الاسلامية، بناء علي طلب رسمي من الحكومة السورية، موجودة في هذا البلد ونحن نعتبر انه من واجبنا دعم هذا البلد.
وفي إشارة إلي الانتصارات الملحوظة لجبهة المقاومة في المنطقة، قال إن الشهيد 'همداني' قام بتشكيل الدفاع الوطني والمحلي في سوريا، مما أدي إلي هزيمة الجماعات الإرهابية من قبل السوريين أنفسهم.
وتابع: إن وحدة جميع المسلمين، بما في ذلك السنة والعلويين والطوائف الأخري في سوريا من المسيحيين وغيرهم، تسبب في احباط مخططات العدو لبث الاختلاف والفرقة في هذا البلد، وكانت النتيجة الحفاظ علي هذا النظام ولم يستطع الأعداء الوصول إلي أهدافهم الشريرة في سوريا، رغم الدعم الغربي .
وسلط العميد علي نجاد الضوء علي تحركات القوات الأمريكية في قاعدة التنف مؤكدا : تستخدم أمريكا هذه القاعدة العسكرية في شرق سوريا كحامية لتدريب الإرهابيين.
وقال: هذه القاعدة الأمريكية هي حلقة تحالف الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الإرهابيون من 'قوات أحمد عبده' ، الي جماعة داعش التكفيرية.
'التنف' هو اسم قرية تقع في الصحراء السورية (البادية) في منطقة المثلث الحدودية بين سوريا والعراق والأردن.
وأضاف الملحق العسكري الايراني في دمشق، إن الجماعات الإرهابية المدعومة من امريكا تتمركز حول قاعدة التنف.
وصرح: يقوم الأمريكيون بتدريب وتجهيز الجماعات الإرهابية في هذه القاعدة، والضغط الذي يمارس مؤخرا علي شرق محافظة ' سويداء' ، خاصة من قبل تنظيم داعش الارهابي ضد الجيش السوري، يعود إلي الدعم اللوجستي والعسكري من قاعدة التنف.
ومضي العميد علي نجاد قائلا، إن الحكومة السورية طالبت امريكا مرارا وتكرارا علي الانسحاب من جميع أراضيها واعتبرت وجود القوات الأمريكية ، قوات احتلال.
و في إشارة إلي الوضع في أدلب، قال : تم الاتفاق بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي من أجل إقامة 'منطقة عازلة' تمتد بعمق 15 إلي 20 كيلومترا بين خطوط اتصال الجيش السوري والإرهابيين في محافظة إدلب و لم يحقق أي تقدم حتي الآن.
وأضاف أنه حتي وزير المصالحة الوطنية السوري أعلن قبل أيام أن العملية السياسية توقفت في إدلب.
لكن من ناحية أخري، تريد موسكو إعادة سيطرة الحكومة السورية علي ادلب وتصر علي ذلك ، لكن لسبب ما، لم تنجح في إقناع الأتراك.
وقال إن الحكومة السورية تريد وحدة الاراضي السورية بأكملها، وتطهير جميع الاراضي السورية من الإرهاب.
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استمرار وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا

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