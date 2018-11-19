عقد في اليابان:

اجتماع حول الثقافة والحضارة الاسلامية الايرانية

بكين/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- بمناسبة الاحتفالات بأسبوع الوحدة عقد اليوم الاثنين في سفارة الجمهورية الاسلامية في اليابان الاجتماع التخصصي للثقافة والحضارة الاسلامية الايرانية.

وافادت ارنا ان المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الاسلامية في اليابان 'ديوسالار' وفي كلمه له في الاجتماع اشار الي العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران واليابان وقال: ان البلدين يمتازان بمكانة مرموقة في شرق وغرب القارة الاسيوية وتربطهما علاقات ودية ومتينة متمنيا تنميتها علي اعقاب الذكري التسعين للعلاقات السياسية بينهما.
واضاف ديوسالار ان الجميع في ايران يعيش بأمن وسلام ويتعايش اتباع جميع الاديان والمذاهب ومن مختلف القوميات مع بعضهم بكل وئام ومحبة مشيرا الي دور اسبوع الوحدة في تقارب الشعوب الاسلامية وبمختلف قومياتها مع بعضها البعض.
واعرب عن سعادته لاقامة الاجتماع وقال ان شعبي البلدين من عشاق الثقافة و من التواقين للتعرف عليها متمنيا ان تؤدي هكذا مراسم الي توطيد العلاقات بين الشعبين العريقين.
والقي مساعد رئيس جامعة المصطفي في اليابان حجة الاسلام والمسلمين 'ابراهيم ساوادا' كلمة اشار فيها الي المذاهب والقوميات المختلفة في ايران وقال : الجميع في ايران وعلي اختلاف اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم يعيشون بسلام ولا يوجد اي شئ يعرض امنهم وسلامتهم وممارسة طقوسهم للخطر.
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اليابان

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اجتماع حول الثقافة والحضارة الاسلامية الايرانية

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