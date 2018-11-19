أمين المؤتمر الدولي الرابع للتطورات الإقليمية:

الشرق الاوسط اكثر تأثيرا مقارنة بباقي مناطق العالم

طهران/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال أمين المؤتمر الدولي الرابع للنظام الدولي والتطورات الإقليمية والسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية: ان الشرق الاوسط هو اكثر تأثيرا مقارنة بباقي مناطق العالم.

واضاف ' سيدجلال دهقاني فيروز ابادي' اليوم الاثنين في المؤتمر الدولي الرابع للنظام الدولي والتطورات الإقليمية والسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية في جامعة طباطبائي بطهران : كان استنتاجنا حول الاتفاق النووي مع الدول العظمي انه سيحل مشاكل المنطقة ولكن البعض يعتقد انه يجب تنظيم العلاقات مع دول العالم و الجوار بما تقتضيه المصالح وافاهمهم بأن هذا الامر لم يحدث.
وصرح فيروز ابادي انه يجب ان تكون لنا استراتيجيات منفصلة لجميع المناطق تتلائم مع الظروف الزمنية والاقليمية التي نعيشها.
وتابع : ان الظروف الدولية والاقليمية الحالية اصبحت مرتبطة ببعضها و ان اي بلد لايستطيع تأمين مصالحة دون الاخذ بمصالح الدول الاخري وان انعقاد هكذا مؤتمرات هو للتاكيد علي هذا الامر الحيوي والاستراتيجي.
وفيما يتعلق بالمؤتمر قال فيروزابادي : وصلت الامانة العامة 327 مقالا منها 43 لمشاركين من الخارج.
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الشرق الاوسط اكثر تأثيرا مقارنة بباقي مناطق العالم

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