وزير الطاقة الروسي: روسيا تستخدم العملة الوطنية في التجارة مع ايران

موسكو/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن وزير الطاقة الروسي 'الكسندر نوفاك' ان موسكو تستخدم العملة الوطنية في التجارة مع ايران بهدف تواصل التعاون بين البلدين.

و في مقابلة اجرتها معه وكالة الاناضول التركية، اضاف نوفاك و هو يترأس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي و التجاري بين ايران و روسيا، ان موسكو تواصل التعاون التجاري مع ايران رغم الحظر الامريكي المفروض عليها.
وتابع بالقول ان روسيا لا تعترف بالحظر الامريكي الاحادي علي ايران كونه يفتقر الي مصادقة مجلس الامن قائلا ان روسيا ستواصل البحث عن اليات للتعاون مع ايران و منها استخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري معها.
واعتبر استخدام العملات الوطنية بين ايران وروسيا فرصة جيدة لتوثيق التعاون بين البلدين.
وفي جانب اخر من تصريحاته اضاف ان الحظر الامريكي المفروض علي ايران ليس جديدا لاحد قائلا ان التعاون مع ايران كان يجري حتي عام 2015 (بعد الغاء الحظر ضد ايران) و ان التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي و التجاري مع ايران شهد تطورا في تلك الفترة.
يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن في الثامن من ايار/مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الا ان الموقف الامريكي هذا لاقي رفض و تنديد كل من بريطانيا و فرنسا و المانيا و الصين و روسيا باعتبارها الاطراف المعنية بالاتفاق واكدت هذه الدول التزامها بالاتفاق ودعمها للتعاون التجاري مع ايران.
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وزير الطاقة الروسي: روسيا تستخدم العملة الوطنية في التجارة مع ايران

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