المساعد السياسي لوزير الخارجية:

سنبقي في الإتفاق النووي ما دام يوفّر لنا مصالحنا الوطنية

طهران/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الإثنين: إنّ ايران ستبقي في الإتفاق النووي ما دام هذا الإتفاق يوفر لها مصالحها الوطنية وإن إختلف الأمر فإنها لاتري سبباً لبقائها فيه.

وخلال كلمة ألقاها في الملتقي الرابع الدولي المقام تحت عنوان النظام الدولي ومستجدات المنطقة والسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية أضاف عراقجي بأنّ البلاد ما زالت باقية في الإتفاق النووي لأنه مازال يعود عليها بالنفع الاقتصادي والسياسي.
ورأي عراقجي مصلحة ايران حالياً متمثلة في البقاء في الإتفاق النووي رغم تأكيده علي أنّ الحالة سوف لن تستمر علي ما هي عليه الآن.
وأشار عراقجي الي عدم عودة الحظر الاوروبي والحظر المصادق عليه في مجلس الأمن ضد البلاد سوي الحظر الأمريكي، مضيفاً بأنّ جميع الدول إعترفت بسلمية البرنامج النووي الايراني.
ولفت المساعد السياسي لوزير الخارجية في كلمته الي إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً للمرة الثالثة عشرة أكّدت فيه علي سلمية النشاط النووي الايراني، واصفاً هذه الإعترافات بأنها دلالة علي أحقية ايران.
ولم يستبعد عراقجي أن تكون اوروبا تتلاعب علي ايران دون رغبة لديها في توفير الفرصة للبلاد كي تستفيد من مصالح وفوائد الإتفاق النووي، لافتاً في نفس الوقت الي إمكانية أن تكون الدول الاوروبية سائرة في هذا النهج بسبب الضغوط الأمريكية الممارسة ضدها.
وقال عراقجي: علي أية حال لم تنجح اوروبا في ايجاد آلية لتوفير مصالح ايران من الإتفاق النووي أو أنها قد لا تريد ذلك أساساً مؤكداً علي أنّ ايران ستواصل طريقها كما كانت تواصله سابقاً.
يتبع ** ع ج**1837



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سنبقي في الإتفاق النووي ما دام يوفّر لنا مصالحنا الوطنية

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