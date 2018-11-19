قاعدة التنف الأمريكية هي همزة وصل لتحالف الإرهابيين في سوريا

واضاف العميد 'أبو القاسم علي نجاد' في مقابلة حصرية مع مراسل ارنا، إن الحكومة السورية باتت اليوم في أفضل حالة منذ اندلاع الأزمة قبل ثماني سنوات، بحيث نري كل يوم انتصارات عظيمة من قبل الجيش السوري.

بعد حوالي ثماني سنوات من القتال في سوريا، نشهد هذه الأيام، تحقيق انتصارات عسكرية في ظل دعم القوات الحليفة وأصبح الوضع الميداني يتحسن كل يوم ، لكن الدعم الذي تقدمه قاعدة التنف الامريكية للإرهابيين، جعل وتيرة تدميرهم بالكامل، خاصة في المناطق الشرقية من سوريا يتباطئ .

و قال علي نجاد عن الوضع الحالي في سوريا: في جميع المناطق المختلفة لمحافظة دمشق، من الشمال والجنوب والغرب والشرق وحتي المحافظات الجنوبية 'درعا' و'القنيطرة ' تتمتع بالاستقرار والهدوء تماما، ولاتقع هجمات إرهابية، بما في ذلك اطلاق قذائف الهاون و الصواريخ ضد الاهالي في هذه المناطق.

وصرح، أن الجيش السوري والقوات المسلحة وصلت الآن إلي نقطة الصفر من الحدود مع الأراضي الأردنية بعد تحرير المناطق الجنوبية وفي الجنوب الغربي مع الجولان المحتل وفلسطين المحتلة، مما أدي إلي استتباب الأمن في هذه المناطق.

وقال العميد علي نجاد، إن الجيش السوري يقوم بتنظيف المناطق الموبوءة بالمتفجرات في المدن والقري المحررة حديثاً، وسرعان ما سيعود المواطنون النازحون إلي ديارهم في الأيام القادمة بعد تطهير الأنفاق التي أنشأها الإرهابيون، و سوف يستقر البعض منهم في مناطقهم مع التسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة.

واضاف أنه خلال تطهير المناطق المحررة في سوريا ، قد تم العثور علي كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الدول الغربية والكيان الصهيوني وامريكا، مما يشير إلي دعم هذه الدول الكامل للإرهاب في سوريا.

و في إشارة إلي إعادة فتح المعبر الحدودي 'نصيب - جابر' في درعا، علي الحدود الأردنية مع سوريا، قال إنه علي الرغم من إعادة فتح هذا المعبر، فإن الأردنيين لم يعملوا وفقا للاتفاق وعارضوا دخول السيارات السورية إلي أراضيهم، الا إن الحكومة السورية عملت بكرم وفتحت الحدود امام المواطنين الأردنيين للدخول بسياراتهم.

ومضي قائلا : إن أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد التي يحتاجها الناس في الأردن باهظة الثمن، ولهذا السبب فإن المواطنين الأردنيين يحرصون علي السفر إلي سوريا لاقتناء مايحتاجونه.

الجدير بالذكر ان الجيش والقوات المسلحة السورية سيطرت هذا العام علي ممر نصيب في جنوب شرق درعا علي طول الحدود الأردنية.

انتهي** 2344

