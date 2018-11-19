وزير خارجية بريطانيا يلتقي ظريف

طهران/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- التقي وزير خارجية بريطانيا ' جرمي هانت' الذي وصل صباح اليوم الاثنين الي طهران التقي بوزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية 'محمد جواد ظريف'.

وسيلتقي هانت خلال هذه الزيارة امين عام المجلس الاعلي للامن القومي علي شمخاني .
و من المقرر ان يتباحث هانت خلال الزيارة حول العلاقات الثنائية ومستقبل الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية والدولية.
وهذه هي الزيارة الاولي التي يقوم بها هانت لطهران منذ تولي حقيبة الخارجية و بعد اعادة فرض الحظر الامريكي علي ايران.
ويبدو ان الية اوروبا المالية (SPV) لضمان مصالح ايران الاقتصادية من القضايا التي يتباحث حولها وزير الخارجية البريطاني.
واجتمع هانت و ظريف قبل شهر علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.
يذكر ان جرمي هانت تم تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية قبل عدة اشهر بعد استقالة بوريس جونسون.
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وزير خارجية بريطانيا يلتقي ظريف

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