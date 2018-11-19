الولايات المتحدة تنتهك الاُسس الانسانية لبلوغ مصالحها

وفي تصريح له لمراسل وكالة إرنا أضاف علي اوف بأنّ واشنطن مستعدة للقيام بأية فعلة مضادة للإنسانية مهما كانت، كي تبلغ أهدافها.

وإعتبر علي اوف الهدف الامريكي من ممارسة الضغط علي الشعب الايراني إرغامه علي الرضوخ لسياسات واشنطن عبر حرمانه من إحتياجاته الأساسية وخفض مستوي تمتعه بالرخاء.

كما لفت زعيم حزب المواطن والتنمية في جمهورية آذربيجان الي التداعيات السلبية الناجمة عن السياسات اللاإنسانية التي تمارسها واشنطن في اليمن والتي نفسها أدّت الي دمار سوريا.

وقال علي اوف: إنّ الولايات المتحدة تستند الي قانون الغاب عبر فرضها إرادتها علي دول العالم، موضحاً بأنّ هذا النهج أدّي الي ما نشهده اليوم من غياب العدالة في العالم.

وأشار علي اوف الي الهزيمة التي لحقت بالحظر الأمريكي الجديد منذ ولادته، لافتاً الي إحتجاج الدول ضد القرار ما جعل البيت الابيض يوافق علي إعفاءات كثيرة لصالح ايران.

ورأي هذا السياسي الآذربيجاني بأنّ الحظر مآله الفشل وعدم التأثير الأساسي علي الإقتصاد الايراني، مؤكداً علي أنّ ايران بلد يتمتع بمكانة راقية بين الدول المصدرة للنفط علي مستوي العالم.

انتهي** ع ج**1837

