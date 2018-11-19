الرئيس روحاني: ايران لن تستسلم امام أية قوة

و في كلمة القاها اليوم الاثنين امام حشد من اهالي محافظة اذربايجان الغربية( شمال غرب ) ، قال الرئيس روحاني: أني اري لزاما علي ان اعبر عن شكري للشعب الايراني لصموده امام الاعداء خاصة خلال الاشهر الاخيرة التي حاول فيها الاعداء النيل من استقلالنا وحريتنا و جمهوريتنا و سيادة الشعب في بلادنا.

و اكد ان الاعداء كانوا يأملون ببث الفوضي واثارة الاضطرابات في ايران في يوم 13 ابان (الذكري السنوية لمقارعة الاستكبار العالمي التي صادفت الرابع من نوفمبر الجاري) و كانوا يعملون ايضا علي زرع اليأس بين الشعب الايراني إلا ان الايرانيين و من خلال مقاومتهم و صمودهم عرضوا قوتهم و تمكنهم امام الاعداء .

و قدم الرئيس روحاني تحياته للشعب الايراني العظيم والشجاع و خاطبهم قائلا : انكم ستعرضون قوتكم واقتداركم امام العالم في الذكري السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية و ستقدمون موشرات واضحة للاعداء بانهم لن يتمكنوا من خلال ممارسة الضغوط و خلق مشاكل اقتصادية للشعب الايراني من وضع عقبات امامه و منعه من نيل اهدافه السامية.

يذكر ان الرئيس روحاني وصل اليوم الي مدينة خوي في آذربايجان الغربية و كان في استقباله في مطار المدينة كبار مسؤولي المحافظة.

يتبع **1110** 1837

