الرئيس روحاني: ايران لن تستسلم امام أية قوة

اروميه/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أكد الرئيس الايراني 'حسن روحاني' ان الشعب الايراني سيرد علي امريكا في الذكري السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية (11شباط/فبراير) قائلا : اننا نصون استقلالنا و حريتنا و لن نخضع ولن نستسلم امام امريكا او اي قوة اخري.

و في كلمة القاها اليوم الاثنين امام حشد من اهالي محافظة اذربايجان الغربية( شمال غرب ) ، قال الرئيس روحاني: أني اري لزاما علي ان اعبر عن شكري للشعب الايراني لصموده امام الاعداء خاصة خلال الاشهر الاخيرة التي حاول فيها الاعداء النيل من استقلالنا وحريتنا و جمهوريتنا و سيادة الشعب في بلادنا.
و اكد ان الاعداء كانوا يأملون ببث الفوضي واثارة الاضطرابات في ايران في يوم 13 ابان (الذكري السنوية لمقارعة الاستكبار العالمي التي صادفت الرابع من نوفمبر الجاري) و كانوا يعملون ايضا علي زرع اليأس بين الشعب الايراني إلا ان الايرانيين و من خلال مقاومتهم و صمودهم عرضوا قوتهم و تمكنهم امام الاعداء .
و قدم الرئيس روحاني تحياته للشعب الايراني العظيم والشجاع و خاطبهم قائلا : انكم ستعرضون قوتكم واقتداركم امام العالم في الذكري السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية و ستقدمون موشرات واضحة للاعداء بانهم لن يتمكنوا من خلال ممارسة الضغوط و خلق مشاكل اقتصادية للشعب الايراني من وضع عقبات امامه و منعه من نيل اهدافه السامية.
يذكر ان الرئيس روحاني وصل اليوم الي مدينة خوي في آذربايجان الغربية و كان في استقباله في مطار المدينة كبار مسؤولي المحافظة.
يتبع **1110** 1837



برچسب ها

سياسي

الرئيس روحاني

صمود الايرانيين

امريكا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني: ايران لن تستسلم امام أية قوة

معظم المشاهدات

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

وزير الخارجية البريطاني في طهران

وزير الخارجية البريطاني في طهران

مستشار سابق لـ `بن زاید` یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

مستشار سابق لـ 'بن زاید' یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

أحدث الأخبار

مساعد وزير الصناعة: الحظر اقل تأثيرا علي قطاع المناجم

مساعد وزير الصناعة: الحظر اقل تأثيرا علي قطاع المناجم

الشرق الاوسط اكثر تأثيرا مقارنة بباقي مناطق العالم

أمين المؤتمر الدولي الرابع للتطورات الإقليمية:

الشرق الاوسط اكثر تأثيرا مقارنة بباقي مناطق العالم

وزير الطاقة الروسي: روسيا تستخدم العملة الوطنية في التجارة مع ايران

وزير الطاقة الروسي: روسيا تستخدم العملة الوطنية في التجارة مع ايران

سنبقي في الإتفاق النووي ما دام يوفّر لنا مصالحنا الوطنية

المساعد السياسي لوزير الخارجية:

سنبقي في الإتفاق النووي ما دام يوفّر لنا مصالحنا الوطنية

قاعدة التنف الأمريكية هي همزة وصل لتحالف الإرهابيين في سوريا

الملحق العسكري الايراني في محادثات مع ارنا

قاعدة التنف الأمريكية هي همزة وصل لتحالف الإرهابيين في سوريا

موضوعات مرتبط