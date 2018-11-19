قاسمی: یتعین علي الدول الأوروبیة تنفیذ التزاماتها تجاه إیران

وردا علي سؤال ما إذا كانت الآلیة المالیة الأوروبیة قد واجهت مشكلة وما إذا كانت أوروبا لا تزال لدیها الإرادة للقیام بذلك، صرح قاسمی فی لقائه الصحفی الاسبوعی الیوم الاثنین، بانه من المتوقع أن تتمكن اوروبا من توفیر الآلیات اللازمة لإیران فی أقرب وقت ممكن وتوفیر الشروط اللازمة لتنفیذ هذه الآلیات.

واضاف بأن هذه العملیة بطیئة، وتوقعاتنا من الدول الثلاث التی تدعو إلي استمرار الاتفاق النووی وملتزمة به، هی الإسراع بهذا الموضوع، وبالطبع نحن نواجه ظاهرة جدیدة، یریدون ایجاد ألیة جدیدة لم تكن موجودة حتي الآن ، وإلي حد ما ، هناك غموض فی التنفیذ ووضع اللمسات الأخیرة علیه.

وأضاف : لكن لا تعنی هذه الأمور أن أوروبا لا تملك السرعة اللازمة، ونأمل أن یتمكنوا فی هذه المرحلة الهامة من إظهار قدرتهم الي جانب التصریحات الایجابیة، ووضع هذه الآلیة موضوع التنفیذ بأی شكل من الاشكال .

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجیة، بان هذه القضیة تحل داخل أوروبا، ونحن ننتظر فقط التوافق والتفاهم بین هذه الدول لتنفیذ الآلیة، ونأمل أن تتمكن الدول الثلاث من إظهار قدرتها فی هذه المرحلة وان تضع تصریحاتها موضع التنفیذ.

واكد بان طهران ستتخذ قرارات جدیدة ان كان استمرار بقائها فی اطار الاتفاق النووی یلحق الضرر بها، موضحا، إن وصلنا الي نقطة غیر مطلوبة واصبح بقاؤنا فی الاتفاق النووی او ای تعهد اخر یلحق الضرر بالبلاد فمن المؤكد اننا سنتخذ قرارات لمنع ذلك وان جمیع مسؤولینا الكبار وبمعزل عن القضایا الاعلامیة یرصدون الامور ومتفانون اكثر من الجمیع بهذا الصدد.

وقال قاسمی إن الرئیس العراقی لم یحمل رسالة محددة وأن زیارته كانت إیجابیة وبناءة، وجاءت فی الوقت المناسب، وذلك رداً علي سؤال لاحد الصحفیین حول زیارة الرئیس العراقی برهم صالح إلي السعودیة بعد زیارته إلي إیران.

وأشار الي المفاوضات الشاملة التی اجراها الرئیس برهم صالح مع كبار المسؤولین فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والتی تناولت القضایا التی تهم الجانبین .

و حول زیارة وزیر الخارجیة البریطانی الي طهران قال المتحدث باسم الخارجیة ، ان البحث خلال الزیارة سیجری بشان العلاقات الثنائیة والقضایا الاقلیمیة.

واكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بان ایران لم تجر ای مفاوضات مع وفود خبراء من امیركا، لا فی سلطنة عمان ولا فی ای مكان اخر، وان مثل هذه الانباء انما هی مجرد تكهنات.

انتهي** 2344

