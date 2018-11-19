العراق ينفي حقيقة توسط صالح بين إيران والسعودية

بغداد/19 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أوضح المكتب الإعلامي للرئيس العراقي برهم صالح، حقيقة الأنباء عن توسط الرئيس صالح بين إيران والسعودية.

وذكر بيان للمكتب الرئاسي العراقي : 'نشرت وسائل إعلام خليجية عن مصدر غير رسمي خبراً مفاده ان ايران تعرض التفاوض علي السعودية، وان الرئيس العراقي اقترح التوسط وحمل رسالة للرياض من نظيره الإيراني'.
وأضاف البيان 'إننا إذ نؤكد عدم صحة هذا الخبر بالمطلق، فإننا نشدد علي ضرورة أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة وهو ما يتفق مع المواثيق المهنية للإعلام'.
وفيما يخص التفاصيل المتعلقة بجولة الرئيس العراقي الاخيرة، كررت الرئاسة العراقية تأكيدها علي ان 'ما قاله رئيس الجمهورية في جميع لقاءاته، وهو ان العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لضرورة تجنيب العراق تداعيات الصراع في المنطقة'.
كما شدد صالح وفقاً للبيان ان 'العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوّة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخري'.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد زار أمس السعودية وألتقي بملكها وكبار المسؤولين فيها تلبية لدعوة رسمية، قادماً من إيران التي زارها السبت الماضي وألتقي المرشد الأعلي السيد علي الخامنئي ونظيره الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني وكبار القادة والمسؤولين الايرانيين.
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العراق ينفي حقيقة توسط صالح بين إيران والسعودية

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