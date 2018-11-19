ثبوت تعاطي المصارع الروسي المنشطات قلد ايران ذهبية

وقد بعث الاتحاد الدولي للمصارعة ببرقية الي الاتحاد الايراني اعلن فيها ثبوت تعاطي المصارع الروسي'ديمتري الكانوف' للمنشطات والذي كان قد تقلد ذهبية الشباب بعد فوزه علي الايراني 'محمد رضا قياسي' وبذلك سيتم استبدال فضية المصارع الايراني بذهبية العالم للشباب.

وطالب الاتحاد الدولي للمصارعة اعادة فضية قياسي لاستبدالها بالذهبية بعد سحبها من المصارع الروسي .

وبهذه الذهبية يصبح رصيد ايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة للشباب 2018 التي اقيمت في كرواتيا اربع ذهبيات و ثلاث فضيات ومثلها برونزيات .

وتوج المنتخب الايراني ببطولة العالم للمصارعة الحرة للشباب 2018 التي اقيمت في كرواتيا بعد حصوله علي 157 نقطة وتم استبدال المركز الثالث بعد سحب الذهبية من روسيا لتحل محلها جمهورية اذربيجان.

انتهي**م م** 1718

