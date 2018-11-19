رئيس مؤسسة دراسات استراتيجية هندية:

امريكا عاجزة عن عزل ايران دولياً

نيودلهي/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس احد أهم مراكز الدراسات الاستراتيجية الهندية الجنرال «بي كي شرما» اليوم الإثنين: إنّ الولايات المتحدة غير قادرة علي عزل ايران دولياً.

وخلال تصريح لمراسل إرنا أكّد شرما علي الدور الايراني الهام في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط واصفاً إعفاء ثماني دول من الحظر الأمريكي النفطي المفروض علي ايران بأنه تعبير عن عجز واشنطن عن ممارسة الضغوط علي طهران.
وإقترح شرما تطبيق نظام تبادل مصرفي بالعملات المحلية بعيداً عن الدولار وقال: إنّ ايران بيّنت دبلوماسياً مهارتها وكفاءتها خلال المفاوضات التي خاضتها في الآونة الأخيرة.
وأعرب شرما عن قناعته التامة بأنّ واشنطن تعرف جيداً الدور المصيري الايراني في المعادلات الأقليمية الاستراتيجية. ورأي بأنّ ايران لديها موارد طاقة هائلة لايمكن لباقي الدول الاستغناء عنها، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ايران والميزات التي تحظي بها علي مستوي مناطق اوروبا وغرب آسيا والخليج الفارسي في ما يخص الجغرافيا السياسية.
وعن مستقبل مشاريع الهند في ميناء جابهار (جنوب شرق) وتأثير الحظر الأمريكي علي استيراد الهند للنفط الايراني قال رئيس هذه المؤسسة الهندية للدراسات الاستراتيجية: إنّ الهند ثاني مستورد للنفط وأكبر زبون للنفط الايراني تهتم بشأن متابعة مشاريع تنمية ميناء جابهار الذي يربطها بأفغانستان وآسيا الوسطي.
ولفت الي أهمية أمن الطاقة بالنسبة للهند وأمنها القومي، ما يجعل استيراد النفط من ايران قضية مصيرية وضرورية لهذا البلد، داعياً الي إجراء التبادل التجاري بين البلدين بالروبية والريال الايراني عبر مصارف البلدين.
وأعرب شرما عن إعتقاده بأنّ خفض انتاج النفط الايراني سيترك تأثيره علي جميع مستوردي هذه المادة الحيوية ويرفع من سعرها مؤكداً علي ضرورة التعامل مع قضية النفط كسلعة عالمية.
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امريكا عاجزة عن عزل ايران دولياً

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