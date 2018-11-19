اليابان تستأنف شراء النفط من ايران

بكين/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلنت شركة 'فوجي' العملاقة لتكرير النفط في اليابان استئناف مشترياتها من النفط الايراني اعتبارا من كانون الثاني /يناير المقبل و ذلك بعد اعفائها من الحظر الامريكي علي قطاع النفط الايراني.

ونقل موقع 'اليابان نيوز' اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة ان شركة فوجي تجري محادثات مع الحكومة اليابانية لاستئناف مشترياتها من النفط الايراني و شحنه منذ كانون الثاني المقبل.
وحسب ما اعلن الموقع، فان شركة فوجي تعمل ايضا علي شراء مكثفات الغاز من حقل بارس الجنوبي.
واعلن الموقع، ان الشركة ستقوم في البداية باستيراد نحو مليون برميل من ايران دون أن يحدد حجم استيرادها بشكل دقيق.
يذكر ان حجم استيراد اليابان من النفط الايراني بلغ 172 الف برميل يوميا في عام 2017 او ما يساوي 5.3 في المئة من نفطها المستورد.
هذا و قد اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة الحظر علي ايران منذ الرابع من الشهر الجاري الا انه انسحب عن قراره بعد ساعات من اعلانه و اعلن عن اعفاء ثماني دول بما فيها اليابان من الحظر علي النفط الايراني .
ويعتقد الكثير من المحللين و الخبراء الاقتصاديين ان فرض الحظر علي القطاع النفطي الايراني سيودي في الامد الطويل الي ارتفاع الاسعار واضعاف الدولار علي الصعيد الدولي مما يدفع امريكا الي الانسحاب من قرارها وهذا ما نلمسه في تصريحات عدد من المسؤولين الامريكان.
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اليابان تستأنف شراء النفط من ايران

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