روحاني: سيتم اكمال المشاريع التي تقررت خلال زيارتنا السابقة لمحافظة اذربايجان الغربية

واضاف الرئيس روحاني عند وصوله مطار مدينة خوي في اذربايجان الغربية: اني مسرور جدا ان اكون والوفد المرافق ضيفا عند اهالي المحافظة الابطال وسيكون لي وفي بداية الزيارة لقاء مع اهالي مدينة خوي الشرفاء وبعدها سنقوم بدراسة المشاريع الجديدة المقدمة من اللجنة الادارية للمحافظة والمصادقة عليها.

وقال: سيتم كذلك تدشين مستشفي مدينة خوي بسعة 220 سريرا وكذلك خط سكك الحديد بين مراغة و ارومية.

وافادت ارنا ان الرئيس روحاني وخلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا سيقوم بتدشين عشرة مشاريع انشائية واقتصادية وكذلك وضع حجر الاساس لمشروعين للبني التحتية في المحافظة.

وسيلتقي الرئيس روحاني خلال الزيارة باهالي المحافظة في ملعب الشهيد جمران بمدينة خوي وسيحضر مراسم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع في المدينة وسيلقي كلمة في اجتماع اعضاء المجلس الاداري للمحافظة.

وبحضور الرئيس روحاني سيتم تدشين خط سكك الحديد بين مراغة و ارومية وكذلك مطار ماكو والمرحلة الاولي لمحطة الدورة التركبية في ماكو وربط 200 قرية ومدينة بشبكة الغاز الوطنية.

يذكر ان الرئيس روحاني كان قد زار محافظة اذربايجان الغربية في شهرحزيران/يونيو 2016.

انتهي**م م** 1837

