المانيا وبريطانيا و فرنسا تجري محادثات حول الالية المالية للتعاون مع ايران

وهذه المحادثات تسبق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي.

وكتبت صحيفة 'وال استريت جورنال' علي موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' تغريدة اكدت فيها اجراء مباحثات بين اشميت و المدراء السياسيين لهذه الدول الثلاث واكدت في الوقت نفسه انه لا يمكن ان نتوقع بأن يقدم الاجتماع حلا حول الالية المالية الخاصة لتسهيل التجارة مع ايران إلا ان مثل هذه الاجتماعات تعكس جهود المسؤولين الاوروبيين لتحقيق هذا الهدف.

يذكر ان الدول الاوروبية والي جانب روسيا و الصين لا زالت ملتزمة بالاتفاق النووي رغم مساعي امريكا الرامية الي القضاء عليه.

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