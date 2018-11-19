صحفي أمريكي:

ارتباط ترامب المالي مع آل سعود هو سبب التأخير في قضية خاشقجي

نيويورك/ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قالت صحفية أميركية، عن تقييم وكالة المخابرات المركزية حول أوامر بن سلمان لقتل جمال خاشقجي، وفيما اذا استندت إلي معلومات دقيقة، قالت إن تعلل ترامب في هذا الصدد يوحي بصلاته السرية مع آل سعود، والتي سيتم الكشف عنها قريبا.

'إليزابيث مايرز'، المحررة في موقع 'انسايد عربيا' صرحت اليوم الاثنين، في مقابلة حصرية مع إرنا، حول تناقضات المسؤولين الأمريكيين بشان الآمرين بقتل خاشقجي: إن تدخل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) وتعليقها علي هذه القضية يعتبر أمر غير مسبوق. يبدو أن التهمة الموجهة ضد محمد بن سلمان تستند إلي عدة مصادر للمعلومات.
واضافت : وكالة المخابرات المركزية وصلت الي هذا الاستنتاج علي أساس مكالمة هاتفية. لدي وكالة المخابرات المركزية أنشطة إستخبارتية في جميع أنحاء العالم، تسترق السمع وتجمع المعلومات في بلدان أخري. انهم يخترقون أي شخص يحتاجون إليه لعملهم.
وأكدت الصحفية الأمريكية: منذ مجئ ترامب، باتت جميع وكالاتنا الأمنية تخضع للرقابة. لذلك فإن التهمة الموجهة ضد محمد بن سلمان يجب أن تستند إلي معلومات صلبة. يجب أن أقول أن دخول وكالة المخابرات المركزية الي هذا الموضوع أمر استثنائي للغاية.
الصحفي السعودي جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر الي القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.
وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست، الذي كان خاشقجي يكتب مقالاته فيها، في احدث مقال نقلا عن مصادر موثوقة أن ولي العهد السعودي أمر بقتل هذا الصحفي.
و تحدثت مايرز عن التداعيات السياسية والقانونية لاتهام وكالة استخباراتية الامريكية ضد بن سلمان وقالت: من حيث المبدأ، ينبغي علي الرئيس الأمريكي أن يقبل رأي الأجهزة الأمنية للبلاد، ولكن نظرا لمعرفتنا بترامب، فإنه ليس من المستغرب بإنه قال لم يتحدث مع مسؤولي وكالة المخابرات المركزية حول هذا الموضوع حتي الان.
وأشارت الي إنها مسألة حساسة للغاية، وأنه يجب أن يكون علي علم بسرعة حول التفاصيل ويسأل أين وكيف حصلوا علي هذه المعلومات؟
و رداً علي سؤال ما إذا كان البيت الأبيض مصمماً حقاً علي إنهاء الهجمات الوحشية التي تشنها السعودية والإمارات علي الشعب اليمني، قالت الصحفية إن الحكومة الأمريكية قالت مؤخراً إنها ستتوقف عن تزويد الوقود للمقاتلات السعودية في اليمن، ولكنها التزمت الصمت عن باقي الأمور. لا تقل أي شيء عن الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي للعمليات السعودية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ارتباط ترامب ماليا مع ال سعود

صحفي امريكي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ارتباط ترامب المالي مع آل سعود هو سبب التأخير في قضية خاشقجي

معظم المشاهدات

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

مستشار سابق لـ `بن زاید` یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

مستشار سابق لـ 'بن زاید' یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

وزير الخارجية البريطاني في طهران

وزير الخارجية البريطاني في طهران

أحدث الأخبار

امريكا عاجزة عن عزل ايران دولياً

رئيس مؤسسة دراسات استراتيجية هندية:

امريكا عاجزة عن عزل ايران دولياً

اليابان تستأنف شراء النفط من ايران

اليابان تستأنف شراء النفط من ايران

روحاني: سيتم اكمال المشاريع التي تقررت خلال زيارتنا السابقة لمحافظة اذربايجان الغربية

روحاني: سيتم اكمال المشاريع التي تقررت خلال زيارتنا السابقة لمحافظة اذربايجان الغربية

ظریف مشغول فی أداء مهامه ومسؤولیاته بقوة وتمكُّن

المتحدث باسم الخارجیة:

ظریف مشغول فی أداء مهامه ومسؤولیاته بقوة وتمكُّن

المانيا وبريطانيا و فرنسا تجري محادثات حول الالية المالية للتعاون مع ايران

المانيا وبريطانيا و فرنسا تجري محادثات حول الالية المالية للتعاون مع ايران

موضوعات مرتبط