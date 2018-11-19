ارتباط ترامب المالي مع آل سعود هو سبب التأخير في قضية خاشقجي

'إليزابيث مايرز'، المحررة في موقع 'انسايد عربيا' صرحت اليوم الاثنين، في مقابلة حصرية مع إرنا، حول تناقضات المسؤولين الأمريكيين بشان الآمرين بقتل خاشقجي: إن تدخل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) وتعليقها علي هذه القضية يعتبر أمر غير مسبوق. يبدو أن التهمة الموجهة ضد محمد بن سلمان تستند إلي عدة مصادر للمعلومات.

واضافت : وكالة المخابرات المركزية وصلت الي هذا الاستنتاج علي أساس مكالمة هاتفية. لدي وكالة المخابرات المركزية أنشطة إستخبارتية في جميع أنحاء العالم، تسترق السمع وتجمع المعلومات في بلدان أخري. انهم يخترقون أي شخص يحتاجون إليه لعملهم.

وأكدت الصحفية الأمريكية: منذ مجئ ترامب، باتت جميع وكالاتنا الأمنية تخضع للرقابة. لذلك فإن التهمة الموجهة ضد محمد بن سلمان يجب أن تستند إلي معلومات صلبة. يجب أن أقول أن دخول وكالة المخابرات المركزية الي هذا الموضوع أمر استثنائي للغاية.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر الي القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.

وقد كشفت صحيفة واشنطن بوست، الذي كان خاشقجي يكتب مقالاته فيها، في احدث مقال نقلا عن مصادر موثوقة أن ولي العهد السعودي أمر بقتل هذا الصحفي.

و تحدثت مايرز عن التداعيات السياسية والقانونية لاتهام وكالة استخباراتية الامريكية ضد بن سلمان وقالت: من حيث المبدأ، ينبغي علي الرئيس الأمريكي أن يقبل رأي الأجهزة الأمنية للبلاد، ولكن نظرا لمعرفتنا بترامب، فإنه ليس من المستغرب بإنه قال لم يتحدث مع مسؤولي وكالة المخابرات المركزية حول هذا الموضوع حتي الان.

وأشارت الي إنها مسألة حساسة للغاية، وأنه يجب أن يكون علي علم بسرعة حول التفاصيل ويسأل أين وكيف حصلوا علي هذه المعلومات؟

و رداً علي سؤال ما إذا كان البيت الأبيض مصمماً حقاً علي إنهاء الهجمات الوحشية التي تشنها السعودية والإمارات علي الشعب اليمني، قالت الصحفية إن الحكومة الأمريكية قالت مؤخراً إنها ستتوقف عن تزويد الوقود للمقاتلات السعودية في اليمن، ولكنها التزمت الصمت عن باقي الأمور. لا تقل أي شيء عن الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي للعمليات السعودية.

انتهي** 2344

