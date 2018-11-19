رئيس الجمهورية يصل الي محافظة اذربايجان الغربية

وافادت ارنا ان الرئيس روحاني وخلال زيارته هذه التي تستغرق يوما واحدا سيقوم بتدشين عشرة مشاريع انشائية واقتصادية وكذلك وضع حجر الاساس لمشروعين للبني التحتية في المحافظة( شمال غرب) .

وسيلتقي الرئيس روحاني خلال الزيارة باهالي المحافظة في ملعب الشهيد جمران بمدينة خوي وسيحضر مراسم وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع في المدينة وسيلقي كلمة في اجتماع اعضاء المجلس الاداري للمحافظة.

وبحضور الرئيس روحاني سيتم تدشين خط سكك الحديد بين مراغة و ارومية وكذلك مطار ماكو والمرحلة الاولي لمحطة الدورة التركبية في ماكو وربط 200 قرية ومدينة بشبكة الغاز الوطنية.

انتهي**م م** 1837

