كشف تفاصيل مشروع 'قضبان السلام' بين الكيان إلاسرائيلي والخليج الفارسي

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - قال يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والمواصلات في الكيان الإسرائيلي، إن 'أحد أهداف زيارته الأخيرة إلي سلطنة عمان تمثلت في عرض خطته 'قضبان السلام'، وهي مبادرة تهدف إلي ربط السعودية ودول الخليج الفارسي، بميناء حيفا من خلال خط سكة حديد، وصولا إلي جسر الملك حسين'.

وأضاف في مقابلة مطولة مع صحيفة مكور ريشون أن 'خط السكة الحديد هذا، يترافق مع إقامة موانئ برية في مدينة إربد شمال الأردن، خاصة بنقل البضائع من ميناء حيفا، موصولة بخط السكة الحديد السعودي التي تصل إلي باقي دول الخليج الفارسي'.
وأوضح أن زيارته إلي سلطنة عمان كانت ممتازة وغير مسبوقة، حيث منحه المضيفون علاقات دافئة وإيجابية، مع إجراءات أمنية كافية.
وأشار إلي أنه 'في ظل الدعم الأمريكي لهذه الخطة علي لسان جيسون غرينبلاث المبعوث الأمريكي للمنطقة، فإنه سيؤثر إيجابا علي مواقف باقي دول المنطقة، لاسيما القريبة من الإدارة الأمريكية، مع العلم أن هذه الخطة في حقيبتي منذ عامين، أتابعها، وأدرس تفاصيلها، وعقدت لأجلها مع غرينبلاث سبعة اجتماعات، في البداية تفاجأ منها، وفي مرحلة لاحقة لم يرد أن يكون ذو صلة مباشرة بها، لأنها تعني في النهاية تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، الأمر الذي يثير توترا داخل تلك الدول'.
وأوضح 'أكدت للحضور في المؤتمر أن الخطة غير مرتبطة بالصراع القائم في المنطقة، لأن الخطة تنتج واقعا جديدا، بل تقدم مساعدات للفلسطينيين، من بينها تسهيل نقل البضائع من معبر الجلمة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كمنطقة تجارية مشتركة مرتبطة بميناء حيفا ، ونعمل علي تطوير الخطة بالتنسيق مع شركة السكة الحديد الإسرائيلية'.
وأكد أننا 'نعمل في هذه الآونة علي استكمال ربط منطقة بيت شآن مع معبر الشيخ حسين الأردني بواسطة شركات دولية، وبدأنا بتلقي عروض دولية قادرة علي استكمال هذا المخطط مقابل أن تحظي بنقل البضائع، حيث وصلت وفود من اليابان والصين وألمانيا، ورأوا عن قرب أن هذا المشروع عملي جدا، وينتج عن شراكات اقتصادية كبيرة في المنطقة، من خلال إيصالها بخط السكة الحديد السعودية'.
وأشار إلي أن 'هذا المشروع يمكن وصفه بأنه مناهض لإيران، لأنه يوجد معابر تجارية بعيدة عن الاحتكار الإيراني لمضائق باب المندب وهرمز، من خلال إيجاد طرق برية، ويرسل برسائل إلي السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وكل الأطراف العربية، سواء لأغراض تجارية أو أمنية واستخبارية، لأن نفقات النقل التجاري البري أقل كلفة كثيرا من الطرق البحرية'.
وأشار إلي أنه 'ليس مصادفة أن الإيرانيين يقدمون مبادرة لإقامة خط سكة حديد مواز، يربط بين إيران والعراق وسوريا إلي البحر المتوسط، نحن كإسرائيل مستفيدون من هذا المشروع بتطبيع علاقاتنا مع الدول العربية دون استحقاق سياسي، كما هو الحال حين حلقت طائرات من الهند إلي إسرائيل عبر الأجواء السعودية مما أغضب الفلسطينيين'.
وختم بالقول إننا 'من الناحية السياسية نعد تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية انتصارا كبيرا، وباللغة الاقتصادية، فإن تقديراتنا تشير إلي أن قيمة الصفقات التجارية عبر هذا المشروع ستصل خلال عقد من الزمن إلي 250 مليار دولار في السنة، صحيح أن دول الخليج الفارسي وإسرائيل قد لا توقعان قريبا علي اتفاقات سلام، لكن مجالات التعاون والشراكة بينهما آخذة بالتنامي والتمدد'.
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يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات والمواصلات في الكيان

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