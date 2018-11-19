برلماني ايراني:

الحظر ضد ايران بداية لهزيمة كبري ستلحق بالولايات المتحدة

طهران/19 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال عضو لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشوري الاسلامي ابو الفضل أبوترابي اليوم الإثنين: إنّ الجولة الثانية من الحظر الأمريكي المفروض علي البلاد تُعتبر فرصة أمام ايران لإلحاق هزيمة جديدة بادارة ترامب.

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف أبوترابي بأنّ الرابع من نوفمبر الذي صادف بدء الجولة الثانية من الحظر الأمريكي ضد ايران بات معروفاً بيوم هزيمة امريكا.
وصرّح أبو ترابي بأنّ الولايات المتحدة تلقّت ثلاث ضربات موجعة من جانب ايران في الرابع من نوفمبر هذا العام، معبراً عن أمله بأن يكون الحظر النفطي المفروض بداية لهزيمة كبري تُمنَي بها واشنطن.
وأعرب هذا النائب عن إعتقاده بأنّ الحظر المفروض علي البلاد والصعوبات الناجمة عنه سيزيد من كفاءة البلاد وسيفعّل طاقاتها الداخلية ويحول هذا الحظر الي فرصة كبري ومجدية تعود بالخير علي البلاد، مؤكداً علي أنّ ايران سابقاً وخلال 40 سنة استطاعت تحويل الكثير من هذه التهديدات الي فرص عادت عليها بالتقدّم.
وفي معرض اشارته الي الحرب المفروضه لفت أبوترابي الي وقوف 87 دولة الي جانب صدام خلال شنه عدوانا علي إيران وفرضه حربا إستمرت 8 سنوات، كانت ايران في بدايتها فاقدة للإمكانيات التي تتمتع بها اليوم لكنها حققت الإنتصار شامخة وتم الاعلان من جانب الامم المتحدة عن بدء صدام الحرب.
وأشاد عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشوري الاسلامي بالأمن الذي تتمتع به البلاد حالياً في منطقة تعمها الفوضي وانعدام الأمان رغم الحروب المشتعلة بالوكالة التي أطلقتها أذرع الولايات المتحدة في المنطقة من جماعة داعش ومن سار علي خطاها.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

أبوترابي

مجلس الشوري الاسلامي

الحظر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحظر ضد ايران بداية لهزيمة كبري ستلحق بالولايات المتحدة

معظم المشاهدات

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

مستشار سابق لـ `بن زاید` یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

مستشار سابق لـ 'بن زاید' یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

وزير الخارجية البريطاني في طهران

وزير الخارجية البريطاني في طهران

أحدث الأخبار

ثبوت تعاطي المصارع الروسي المنشطات قلد ايران ذهبية

ثبوت تعاطي المصارع الروسي المنشطات قلد ايران ذهبية

امريكا عاجزة عن عزل ايران دولياً

رئيس مؤسسة دراسات استراتيجية هندية:

امريكا عاجزة عن عزل ايران دولياً

اليابان تستأنف شراء النفط من ايران

اليابان تستأنف شراء النفط من ايران

روحاني: سيتم اكمال المشاريع التي تقررت خلال زيارتنا السابقة لمحافظة اذربايجان الغربية

روحاني: سيتم اكمال المشاريع التي تقررت خلال زيارتنا السابقة لمحافظة اذربايجان الغربية

ظریف مشغول فی أداء مهامه ومسؤولیاته بقوة وتمكُّن

المتحدث باسم الخارجیة:

ظریف مشغول فی أداء مهامه ومسؤولیاته بقوة وتمكُّن

موضوعات مرتبط