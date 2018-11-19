الحظر ضد ايران بداية لهزيمة كبري ستلحق بالولايات المتحدة

وفي تصريح لمراسل إرنا أضاف أبوترابي بأنّ الرابع من نوفمبر الذي صادف بدء الجولة الثانية من الحظر الأمريكي ضد ايران بات معروفاً بيوم هزيمة امريكا.

وصرّح أبو ترابي بأنّ الولايات المتحدة تلقّت ثلاث ضربات موجعة من جانب ايران في الرابع من نوفمبر هذا العام، معبراً عن أمله بأن يكون الحظر النفطي المفروض بداية لهزيمة كبري تُمنَي بها واشنطن.

وأعرب هذا النائب عن إعتقاده بأنّ الحظر المفروض علي البلاد والصعوبات الناجمة عنه سيزيد من كفاءة البلاد وسيفعّل طاقاتها الداخلية ويحول هذا الحظر الي فرصة كبري ومجدية تعود بالخير علي البلاد، مؤكداً علي أنّ ايران سابقاً وخلال 40 سنة استطاعت تحويل الكثير من هذه التهديدات الي فرص عادت عليها بالتقدّم.

وفي معرض اشارته الي الحرب المفروضه لفت أبوترابي الي وقوف 87 دولة الي جانب صدام خلال شنه عدوانا علي إيران وفرضه حربا إستمرت 8 سنوات، كانت ايران في بدايتها فاقدة للإمكانيات التي تتمتع بها اليوم لكنها حققت الإنتصار شامخة وتم الاعلان من جانب الامم المتحدة عن بدء صدام الحرب.

وأشاد عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشوري الاسلامي بالأمن الذي تتمتع به البلاد حالياً في منطقة تعمها الفوضي وانعدام الأمان رغم الحروب المشتعلة بالوكالة التي أطلقتها أذرع الولايات المتحدة في المنطقة من جماعة داعش ومن سار علي خطاها.

انتهي** ع ج** 1718

