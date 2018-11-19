ناطق القوات المسلحة اليمنية يؤكد إفشال زحف واسع لقوي العدوان باتجاه حيران

طهران /19 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيي سريع أن مقاتلينا الأبطال من الجيش واللجان تمكنوا اليوم بفضل الله ويقظتهم العالية من إفشال زحف واسع لمرتزقة العدو في جبهة حيران بحجة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'، أن العدو حاول الزحف خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية علي حيران بمحافظة حجة من ثلاثة مسارات وبقوام ثلاثة ألوية عسكرية تحت غطاء جوي مكثف من طيران العدوان.
وأشار إلي أن مقاتلي الجيش واللجان أفشلوا محاولات الزحف كما نفذوا عملية استدراج ناجحة لمجاميع من المرتزقة وآليات عسكرية للعدو إلي حقول ألغام ولقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون إضافة إلي تدمير عدد من الآليات.
وأكد أن أكثر من 200 من الغزاة والمرتزقة قتلوا وأصيبوا بينهم قيادات، حيث لقي القيادي المرتزق الشيخ قيس تيهان مصرعه وأصيب العميد المرتزق محمد سالم الخولاني (مساعد ما يسمي قائد المنطقة الخامسة ورئيس شعبة التوجيه) بإصابات بليغة، كما تم خلال عملية كسر الزحف تدمير أكثر من 15 مدرعة وآلية عسكرية مختلفة.
وحيا المتحدث الرسمي الصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان في كافة الجبهات ويقظتهم العالية في مواجهة العدوان.. مشيدا بدور أبناء وقبائل محافظة حجة ووقوفهم إلي جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوي العدوان والمرتزقة.
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المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى

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ناطق القوات المسلحة اليمنية يؤكد إفشال زحف واسع لقوي العدوان باتجاه حيران

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