منطقة ماكو الحرة شريان الاقتصاد والتجارة الايرانية

واضاف بانك في تصريح له اليوم الاثنين ان منطقة ماكو الحرة من اهم المراكز الترانزيتية والاستراتيجية في ايران وتمتاز بالعديد من الامكانيات اللوجستية وفيها العديد من الفرص الاستثمارية مطالبا الشركات المحلية والاجنبية بالاستثمار هناك لما فيه مصالح الطرفين .

وبين امين اللجنة العليا للمناطق الحرة الاهداف الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للمنطقة وقال: ان تنمية الشركات الناشئة وايجاد مركز الكتروني حديث لتقديم الخدمات مما يسهل علي المستثمرين تقليل المراحل والزمن وتسهيل العمليات التجارية من الاهداف المرسومة لمنطقة ماكو الحرة .

وتقع منطقة ماكو الحرة في مدينة ماكو شمال غرب ايران ومساحتها 5000 كيلومتر مربع وهي الاكبر في البلاد ولها حدود مشتركة مع جمهورية اذربيجان بطول 140 كيلومترا و مع تركيا بطول 130 كيلومترا.

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