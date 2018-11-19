بدء أعمال المعرض الدولي العشرين للتقنيات المتطورة في الصين بمشاركة ايرانية

وشاركت في الجناح المخصص لعرض الكفاءات والتقنيات الايرانية ست شركات قائمة علي المعرفة عرضت أحدث منجزاتها في مجال انترنت الأشياء والأدمغة الصناعية.

وشاركت في العرض الذي اُقيم علي أرض بمساحة 100 الف متر مربع ما يزيد عن 3 آلاف و 500 شركة صينية و30 شركة أجنبية عرضت أحدث منتجاتها في مجالات البيوت الذكية والصحة الذكية والمدن الذكية والليزر والفونوتيك والطاقة ومايخص معدات وتقنيات الفضاء والأجواء.

ويعتبر هذا المعرض الذي سيستمر حتي الأربعاء، فرصة للشركات الايرانية كي تستعرض منتجاتها علي المشهد العالمي وتجلب الإستثمارات الأجنبية و تقوم بإدخال منتجاتها في السوق العالمية وتتيح فرصا بينها وبين الشركات الأجنبية للقيام بتعاون ثنائي.

انتهي** ع ج** 1837

