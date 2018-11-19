يونسي: الحكومة ملتزمة بوعودها حول الأقليات الإيرانية

واضاف حجة الإسلام علي يونسي في مقابلة مع إرنا اليوم الاثنين، إن الاعتماد بالأقليات الإيرانية هي رسالة من حكومة التدبر والأمل، مضيفا أن سياسة الحكومة هي ضمان عدم حرمان أي شخص من الفرص المتساوية للوصول إلي الموارد.

وقال إن وجود نظرة دينية وعرقية يؤدي إلي التمييز في المجتمع، موضحا: هذا النوع من السلوك التمييزي في المجتمع يؤدي إلي الظلم بالنظام والثورة والقيادة، وأكبر عقبة أمام التنمية في البلاد.

وصرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأقليات العرقية والدينية، بإن الدستور الإيراني وكلمات الإمام الخميني وقائد الثورة الإسلامية تؤكد وباستمرار علي الوحدة بين العالم الإسلامي .

وأضاف أن الحكومة تشدد بقوة علي الحفاظ علي الأمن القومي والوحدة الوطنية، إلي جانب الدفاع عن المطالب القانونية والدينية وحقوق الشعب في سياق القانون.

وأشار إلي الفتنة التي يثيرها أعداء النظام، خاصة السعودية وإسرائيل، وقال: هذه الانظمة تنفق الكثير من المال من أجل خلق صراعات دينية في المنطقة.

انتهي** 2344

