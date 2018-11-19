الحكومة تخصص ما يزيد عن 20 الف مليار ريال في آذربايجان الغربية

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا أضاف واعظي بأنّ الحكومة خصصت استثمارات مباشرة تزيد عن 10 آلاف مليار ريال اُضيف اليها نفس المبلغ من مخصصات صندوق التنمية الوطني ليكون إجمالي الإستثمارات المخصصة لهذه المحافظة 20 الف مليار ريال.

وصرّح واعظي بأنّ قسما من الإستثمارات ستكون لصالح مشاريع البني التحتية الخالقة لفرص العمل كالزراعة والري فضلاً عن الإهتمام بالمشاريع المضاهية لها ذات الأهمية في المحافظة.

ونقلاً عن مسؤول مكتب رئيس الجمهورية تمّ إفتتاح مشاريع سكك حديد في المحافظة لنقل الركاب وايجاد تحوّل في مجال النقل والمواصلات إضافة الي إجراء مفاوضات مع الحكومة التركية لمد خط سكك حديد من اروميه الي تركيا.

ولفت واعظي الي أهمية القطاع الزراعي في المحافظة و وجود فرص متاحة للتصدير الزراعي تساعد علي خلق الكثير من فرص العمل بفضل تمتع المحافظة بحدود مع دول الجوار.

وإعتبر واعظي النشاط السياحي في المحافظة أمرا يستحق الإستثمار والإهتمام لما يعود به من إنعاش إقتصادي وتحوّل في المحافظة وتنميتها، فضلاً عن الأولوية التي وضعتها الحكومة للقطاع الصناعي والصناعات اليدوية.

وإستقرّ عدد من أعضاء الحكومة قبيل زيارة رئيس الجمهورية، في مختلف مدن المحافظة، لدراسة ما يخص شؤونها وما يجب متابعته خلال زيارة رئيس الجمهورية الذي سيصل محافظة آذربايجان الغربية اليوم الإثنين في التاسعة صباحاً.

وسيحلّ روحاني ضيفاً علي أهالي المحافظة ليوم واحد سيلقي كلمة خلال زيارته أمام الجماهير في ملعب الشهيد «جمران» في مدينة ارومية مركز المحافظة.

وخلال هذه الزيارة سيتم إفتتاح 10 مشاريع ضخمة في مجال الصحة والعلاج والغاز وإفتتاح مطار ومشروع خط سكك حديد ومحطة توليد كهرباء فضلاً عن مشاريع ذات صلة بالري والمياه وتزويد القري بالغاز.

انتهي** ع ج** 1837

