وزير الخارجية البريطاني في طهران

طهران/19تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وصل وزير الخارجية البريطاني 'جرمي هانت' صباح اليوم الاثنين الي طهران علي رأس وفد سياسي لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف و عدد اخر من مسؤولي البلاد.

وسيلتقي هانت خلال هذه الزيارة امين عام المجلس الاعلي للامن القومي علي شمخاني .
و من المقرر ان يتباحث هانت خلال الزيارة حول العلاقات الثنائية ومستقبل الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية والدولية.
وهذه هي الزيارة الاولي التي يقوم بها هانت لطهران منذ تولي حقيبة الخارجية و بعد اعادة فرض الحظر الامريكي علي ايران.
ويبدو ان الية اوروبا المالية (SPV) لضمان مصالح ايران الاقتصادية من القضايا التي يتباحث حولها وزير الخارجية البريطاني.
واجتمع هانت و ظريف قبل شهر علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.
يذكر ان جرمي هانت تم تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية قبل عدة اشهر بعد استقالة بوريس جونسون.
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وزير الخارجية البريطاني في طهران

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