وزير الخارجية البريطاني في طهران

وسيلتقي هانت خلال هذه الزيارة امين عام المجلس الاعلي للامن القومي علي شمخاني .

و من المقرر ان يتباحث هانت خلال الزيارة حول العلاقات الثنائية ومستقبل الاتفاق النووي والتطورات الاقليمية والدولية.

وهذه هي الزيارة الاولي التي يقوم بها هانت لطهران منذ تولي حقيبة الخارجية و بعد اعادة فرض الحظر الامريكي علي ايران.

ويبدو ان الية اوروبا المالية (SPV) لضمان مصالح ايران الاقتصادية من القضايا التي يتباحث حولها وزير الخارجية البريطاني.

واجتمع هانت و ظريف قبل شهر علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

يذكر ان جرمي هانت تم تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية قبل عدة اشهر بعد استقالة بوريس جونسون.

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