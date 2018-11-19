حركة انصار الله تعلن عن مبادرة وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة “تعزيزا لجهود السلام”

طهران /19 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - أعلن محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا المشكلة من قبل حركة أنصار الله اليمنية ، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، وقف إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار علي “دول العدوان” دعماً لجهود تعزيز السلام.

وقال الحوثي في بيان نشره علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “دعما لجهود السلام وإثباتا لحسن النوايا فإننا كما دعونا لإيقاف العمليات البحرية العسكرية سابقاً نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلي التوجيه بإيقاف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة علي دول العدوان الأمريكية السعودية الإمارتية وحلفائها باليمن”.
ولفت الحوثي إلي أن هذه المبادرة تأتي “لإسقاط أي مبرر لاستمرار العدوان والحصار علي اليمن الذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية”.
وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر تجاوبا مع جهود المبعوث الدولي ودعما لتعزيز السلام.
وذكر الحوثي إلي أن قناعات إيقاف الحرب وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة والتشظي وصلت اليوم حتي لدي المجتمع الدولي.
وأبدي الحوثي استعداد حركته لتجميد وإيقاف العمليات العسكرية في كافة جبهات القتال، “إذا كان تحالف العدوان يريد السلام”.
وأوضح أن الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار “لم تستخدم إلا لردع العدوان إزاء جرائمه وتدمير البني التحتية”.
ويأتي هذا البيان وسط هدوء حذر تشهده معظم جبهات القتال في اليمن، إلي جانب مدينة الحديدة التي شهدت مطلع الشهر الجاري تصعيدا عسكريا واسعا من قبل قوات التحالف السعودي.
وكان مارتن جريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن، نقل الجمعة الماضية إلي مجلس الأمن الدولي اعتزامه استدعاء الأطراف المتصارعة للاجتماع في السويد للعمل علي التوصل إلي حل سياسي.
ومن المقرر يزور جريفيث العاصمة صنعاء خلال الاسبوع الجاري للقاء زعيم الحركة ، ومرافقة وفدها في حال تطلب الأمر إلي السويد، بحسب تأكيد جريفيث.
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حركة أنصار الله

إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار

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حركة انصار الله تعلن عن مبادرة وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة “تعزيزا لجهود السلام”

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