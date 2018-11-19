ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
احرزت ايران المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الحرة 23 عاما التي اختتمت منافساتها مساء الاحد في العاصمة الرومانية بوخارست.

وحصلت المنتخب الايراني علي ميدالية ذهبية في وزن 86 كغم من قبل كامران قاسم بور و 4 ميداليات برونزية من قبل نويد زنكة (74 كغم) وحسين شهبازي (92 كغم) وعلي شعباني (97 كغم) وامين طاهري (125 كغم).
وحلت ايران في المركز الثالث برصيد 105 نقاط، وصعدت 5 مراكز بعد ان احتلت في دورة العام الماضي المركز الثامن.
وتوجت روسيا بالبطولة برصيد 181 نقطة (2 ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية) تلتها جورجيا بالمركز الثاني برصيد 108 نقاط (3 ذهبية و 1 برونزية) وايران 105 نقاط ومن ثم اليابان 93 واميركا 92 واوكرانيا 70 وجمهورية اذربيجان 62 ورومانيا 52 وتركيا 43 والهند 42.
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ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

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