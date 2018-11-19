ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

وحصلت المنتخب الايراني علي ميدالية ذهبية في وزن 86 كغم من قبل كامران قاسم بور و 4 ميداليات برونزية من قبل نويد زنكة (74 كغم) وحسين شهبازي (92 كغم) وعلي شعباني (97 كغم) وامين طاهري (125 كغم).

وحلت ايران في المركز الثالث برصيد 105 نقاط، وصعدت 5 مراكز بعد ان احتلت في دورة العام الماضي المركز الثامن.

وتوجت روسيا بالبطولة برصيد 181 نقطة (2 ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية) تلتها جورجيا بالمركز الثاني برصيد 108 نقاط (3 ذهبية و 1 برونزية) وايران 105 نقاط ومن ثم اليابان 93 واميركا 92 واوكرانيا 70 وجمهورية اذربيجان 62 ورومانيا 52 وتركيا 43 والهند 42.

انتهي ** 2342

