محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'اينستغرام' الاحد، كتب همتي: ان من اهتمامات البنك المركزي خلال الشهور الاخيرة، تدشين هذه السوق بهدف انجاز المعاملات الحرة سواء النقدية او حوالة الاسعار (الاسعار الدولية) من قبل الوسطاء (البنوك والصرافين).

واضاف، انه تم عقد العديد من الجلسات بحضور الخبراء واصحاب الراي في سوق العملة الاجنبية ودراسة مختلف ابعاد القضية.

وتابع همتي، لقد توصلنا الي حصيلة في النهاية حول تدشين سوق المعاملات الحرة وحوالات العملة الصعبة، مبنية علي آلية المزايدة وبهدف تحديد قيمة العملة الاجنبية وتسهيل وتوفير حاجات المواطنين.

وقال محافظ البنك المركزي، ان هذه السوق سيتم تدشينها في القريب العاجل خطوة فخطوة مع التركيز علي المعاملات النقدية وذلك بمشاركة البنوك والصرافين المرخصين واشراف وادارة البنك المركزي.

واوضح محافظ البنك المركزي بان المصدرين يمكنهم ايضا، في اطار الضوابط المعلنة، ان يعرضوا في هذه السوق قسما من العملة الاجنبية الحاصلة من صادراتهم.

واعرب همتي عن امله بان يؤدي هذا الاجراء الي شفافية بلورة السعر المتوازن للعملة الاجنبية وان يشكل تجربة مفيدة لمعاملات الحوالات التجارية في منظومة 'نيما'.

انتهي ** 2342

