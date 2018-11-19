محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي بانه سيتم في القريب العاجل تدشين سوق (بورصة) العملة الاجنبية في البلاد من اجل تنظيم معاملات العملة الاجنبية وتلبية حاجات المواطنين في ظل مشاركة البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها واشراف وادارة البنك المركزي.

وفي تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي 'اينستغرام' الاحد، كتب همتي: ان من اهتمامات البنك المركزي خلال الشهور الاخيرة، تدشين هذه السوق بهدف انجاز المعاملات الحرة سواء النقدية او حوالة الاسعار (الاسعار الدولية) من قبل الوسطاء (البنوك والصرافين).
واضاف، انه تم عقد العديد من الجلسات بحضور الخبراء واصحاب الراي في سوق العملة الاجنبية ودراسة مختلف ابعاد القضية.
وتابع همتي، لقد توصلنا الي حصيلة في النهاية حول تدشين سوق المعاملات الحرة وحوالات العملة الصعبة، مبنية علي آلية المزايدة وبهدف تحديد قيمة العملة الاجنبية وتسهيل وتوفير حاجات المواطنين.
وقال محافظ البنك المركزي، ان هذه السوق سيتم تدشينها في القريب العاجل خطوة فخطوة مع التركيز علي المعاملات النقدية وذلك بمشاركة البنوك والصرافين المرخصين واشراف وادارة البنك المركزي.
واوضح محافظ البنك المركزي بان المصدرين يمكنهم ايضا، في اطار الضوابط المعلنة، ان يعرضوا في هذه السوق قسما من العملة الاجنبية الحاصلة من صادراتهم.
واعرب همتي عن امله بان يؤدي هذا الاجراء الي شفافية بلورة السعر المتوازن للعملة الاجنبية وان يشكل تجربة مفيدة لمعاملات الحوالات التجارية في منظومة 'نيما'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

همتي

بورصة العملة الصعبة

ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

معظم المشاهدات

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

الرئيس العراقي يكشف الهدف من زيارته لأيران وجولته الاقليمية

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

عراقجی: امیركا اصبحت معزولة سیاسیا

مستشار سابق لـ `بن زاید` یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

مستشار سابق لـ 'بن زاید' یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

دراسة القضايا الاقتصادية في إجتماع مغلق عقده مجلس الشوري الاسلامي

دراسة القضايا الاقتصادية في إجتماع مغلق عقده مجلس الشوري الاسلامي

أحدث الأخبار

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

وزير الخارجية البريطاني يتوجه الي طهران

ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

ايران في المركز الثالث ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

محافظ البنك المركزي: سيتم تدشين بورصة العملة الاجنبية قريبا

ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

مساعد قائد الحرس الثوری:

احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

موضوعات مرتبط