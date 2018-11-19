ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

لندن / 19 تشرین الثانی / نوفمبر /ارنا-
اكد مندوب الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الدائم فی المنظمات الدولیة فی العاصمة النمساویة فیینا، كاظم غریب آبادی، علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد.

وفی كلمته الاحد خلال الاجتماع الثانی لفریق العمل الخاص بدراسة تنفیذ معاهدة مكافحة الفساد، اشار غریب آبادی الي الاهمیة التی تولیها ایران لمعاهدة مكافحة الفساد وآلیة دراسة تنفیذها، مؤكدا بانه علي كل دولة عضو تحدید اسالیب تعزیز تنفیذ تعهداتها فی مجال مكافحة الفساد.
وشرح مندوب ایران احدث اجراءات ایران فی مجال الكشف عن الجریمة والتعاون الدولی لمكافحة الفساد والتقدم الحاصل فی هذا المجال، مرحبا بتبادل الخبرات وافضل السبل والمعاضدة الحقوقیة والقضائیة المتبادلة، وایجاد مؤسسات ابحاث مشتركة مع سائر الدول.
وانتقد غریب آبادی بشدة مسالة ان بعض المجرمین المالیین الذین سرقوا الرسامیل العامة ویعیشون فی جنان امنیة فی بعض الدول الاعضاء فی المعاهدة، مؤكدا ضرورة التعاون الدولی للتعقب والكشف والمصادرة والملاحقة القضائیة واسترداد امثال هؤلاء المجرمین، داعیا الدول للالتزام بتعهداتها فی اطار معاهدة مكافحة الفساد.
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غریب آبادی

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ایران تؤكد علي التعاون الدولی فی مجال مكافحة الفساد

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