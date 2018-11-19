احلام الاعداء لن تتحقق وسیمنون بالهزیمة كما فی السابق

وفی كلمة القاها مساء الاحد خلال ملتقي تكریم ذكري 6 الاف شهید من محافظة قم جنوب العاصمة طهران، قال العمید فدوی، انه فی 22 بهمن (11 شباط/فبرایر) تكون الثورة الاسلامیة قد اتخذت مرتكزا اعلي وهی تواصل مسریتها الظافرة بعزم اكثر رسوخا وسرعة اكبر مما مضي.

واشار الي ان الاعداء والمناوئین للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قد منیوا بهزیمة نكراء فی احداث العام الماضی والحالی واضاف، ان الاعداء قد اتحدوا مع بعض فی جبهة الباطل ویسعون لاثارة الشعب ضد الدولة الا ان شعبنا الواعی والمتواجد فی الساحة دوما یتصدي لهم رغم بعض المشاكل المعیشیة التی یعانی منها.

واضاف، ان القوة الحقیقیة للثورة الاسلامیة هم المجاهدون والمضحون الذین یضحون من اجل الاسلام والثورة ویحبطون جمیع فتن ودسائس الاعداء.

وقال العمید فدوی، انه حینما نستمد قوتنا من الباری تعالي فلا قوة فی العالم یمكنها الوقوف امامنا وستتحقق الوعود الالهیة بانتصار المؤمنین.

وصرح بان اعداء ایران الاسلامیة وبعد هزائمهم النكراء علي ید جبهة المقاومة فی لبنان وفلسطین والیمن وسوریا، قد غیروا اسالیبهم الحربیة.

انتهي ** 2342

