المصارع الايراني قاسم بور يتقلد الذهب في بطولة العالم تحت 23 عاما

طهران / 19 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
تقلد المصارع الايراني كامران قاسم بور الميدالية الذهبية في وزن 86 كغم ضمن بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما الجارية في العاصمة الرومانية بوخارست.

وفاز قاسم بور في النزال النهائي الذي جري مساء الاحد علي نظيره الروسي أرتور نايفونوف بنتيجة 4-1 .
وكان قاسم بور وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول قد فاز في الدور الثاني علي الالماني لارس شافلة 10-0 وفي الدور ربع النهائي علي التركي عارف اوزن 10-0 ايضا وفي الدور نصف النهائي علي المنغولي غانخوياغ غانباتار 4-0 .
كما فاز بالميدالية البرونزية امس الاحد كل من نويد زنكنة (74 كغم) وحسين شهبازي (92 كغم) وامين طاهري (125 كغم).
وفي الاوزان الخمسة الاولي من البطولة والتي جرت اول امس السبت فاز علي شعباني بالميدالية البرونزية في وزن 97 كغم.
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المصارع الايراني قاسم بور يتقلد الذهب في بطولة العالم تحت 23 عاما

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