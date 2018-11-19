الحشد الشعبي ينشر قواته في مطار البلداوي تحسبا لانزال امريكي

وقال مصلح في بيان له، إن 'القوات الأميركية تحاول استفزاز الحشد الشعبي وهناك تدخلات كبيرة من جانبها بهذا الصدد'، مشيرا إلي 'وجود تحركات لاقامة قاعدة عسكرية في مطار الشهيد أبو رضا البلداوي وهم يحيطون حاليا بالمطار'.

وأضاف مصلح، أن 'محاولات تمدد القوات الأميركية علي الحدود العراقية السورية وفي مناطق غرب الأنبار يتنافي مع ادعاءاتها بأن دورها يقتصر علي تقديم المشورة والتدريب'.

وأكد مصلح، أن 'الحشد الشعبي لن يسمح بتلك الاستفزازات وسيقوم بدوره في المحافظة علي النصر الذي تحقق والذي اسهم بان ينعم العراق بالأمن بالتعاون مع القوات الأمنية'، لافتا إلي أن 'قطعات الحشد الشعبي مستنفرة بالكامل لمواجهة اي طارئ قد يحدث بالتنسيق الكبير مع القوات الأمنية'.

وشدد مصلح علي 'وجود تنسيق وتعاون كبيرين مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها من أجل استباب الأمن والاستقرار في هذه المناطق ومنع أي خرق إرهابي'، مشيرا إلي 'اننا كقوات عراقية وطنية لدينا القدرة الكافية للدفاع عن اراضينا وصد اي اعتداء إرهابي'.

وفي ذات السياق أكد مصلح لوكالة 'نون الخبرية' المحلية ان 'قواتنا العسكرية انتشرت ،الاحد، علي مدرج مطار ابو رضا البلداوي وذلك تحسبا لهبوط طائرات امريكية متوقعة بالمطار'

واوضح ان 'الامريكان يعملون دائما علي استفزاز قطعاتنا خلال تواجدهم بالمنطقة وتدخلهم بالملف الامني.'

واتهم مصلح القطعات الامريكية المتواجدة بالعراق بانها تعمل علي دعم الخلايا النائمة للارهابيين في الانبار.

واكد ان 'منطقة غرب الانبار ليست بحاجة الي اي تواجد اجنبي من اي جهة وان القوات الامنية سواء من الجيش او الحشد مستعدة للدفاع عن العراق في اي وقت كما دافعت عنه خلال الاعوام الماضية وطردت الدواعش منه'.

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