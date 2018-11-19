ايران تدين الاعتداء الارهابي في مدينة تكريت العراقية

طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، الاعتداء الارهابي الذي وقع في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وافاد الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الايرانية ان قاسمي ادان الاعتداء الارهابي في مدينة تكريت العراقية والذي خلف عددا من القتلي والجرحي، معربا عن مواساته للعراق حكومة وشعبا خاصة ذوي ضحايا هذه الجريمة الارهابية الوقحة.
واضاف، ان فلول الارهابيين التكفيريين الذي خسروا موقعهم وقواعدهم امام مقاومة الشعب العراقي يحاولون من خلال اعتداءاتهم الانتحارية - الارهابية العمياء زعزعة الامن في العراق والانتقام من شعبه المقاوم، مؤكدا ان مثل هذه الاعمال الارهابية لن تخل بعزم وارادة حكومة وشعب العراق في حربهم التي لا هوادة فيها لاجتثاث هذا الورم السرطاني.
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ايران تدين الاعتداء الارهابي في مدينة تكريت العراقية

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