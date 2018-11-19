العراق: مصرع واصابة 21 مدنياً في اعتداء ارهابي في تكريت

بغداد/18 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قتل واصيب 21 مدنيا بانفجار عجلة مفخخة ، عصر الاحد ، في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي ان 'اعتداء إرهابيا حصل اليوم بواسطة عجلة مفخخة كانت مركونة في شارع الأطباء بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين'.
واضاف البيان ان 'هذا الحادث الإجرامي أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 16اخرين بجروح متفاوتة'.
فيما أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، التفجير الإجرامي الآثم الذي طال الأبرياء في شارع الأطباء وسط مدينة تكريت، اليوم الأحد.
وقال الحلبوسي في بيان لمكتبه أن '‏تكرار الخروقات الأمنية في المناطق المحررة يدق ناقوس الخطر‏، ويستدعي مراجعة عاجلة للخطط والسياقات المعتمدة لحفظ الأمن ومسك الأرض في تلك المناطق'.
وجدد الرئيس الحلبوسي دعوته 'لتعزيز الجهد الأمني والاستخباري في تلك المناطق، ‏وزيادة المتطوعين من أبنائها في أجهزة الشرطة المحلية والأجهزة الاستخبارية'.
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العراق: مصرع واصابة 21 مدنياً في اعتداء ارهابي في تكريت

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