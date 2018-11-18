رئيس لجنة الأمن النيابية يعلن عن تشكيل فريق عمل إستشاري لدراسة إتفاقية CFT

وأضاف فلاحت بيشة اليوم الأحد، علي هامش إجتماع مناقشة لائحة إنضمام الجمهورية الإسلامية الي إتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التي تمت إعادتها الي البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور، انه حضر هذا الإجتماع كل من وزيري الخارجية والأمن ومساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية وممثلون عن مجمع تشخيص مصلحة النظام والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 'عباسعلي كدخدائي' وعدد من خبراء مركز الأبحاث في مجلس الشوري الإسلامي.

وتابع، انه تقرر في ختام هذا الإجتماع تشكيل فريق عمل إستشاري مشترك يضم ممثلين عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية من مختلف التيارات وممثلين عن مجلس صيانة الدستور والحكومة لا سيما معاونية الشؤون القانونية التابعة الي رئاسة الجمهورية الي جانب ممثلين عن مجمع تشخيص مصلحة النظام.

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