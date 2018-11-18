رئيس لجنة الأمن النيابية يعلن عن تشكيل فريق عمل إستشاري لدراسة إتفاقية CFT

طهران/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشة' عن تشكيل فريق عمل إستشاري لدراسة لائحة إنضمام إيران الي إتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT ) الأسبوع المقبل بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور.

وأضاف فلاحت بيشة اليوم الأحد، علي هامش إجتماع مناقشة لائحة إنضمام الجمهورية الإسلامية الي إتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التي تمت إعادتها الي البرلمان من قبل مجلس صيانة الدستور، انه حضر هذا الإجتماع كل من وزيري الخارجية والأمن ومساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية وممثلون عن مجمع تشخيص مصلحة النظام والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 'عباسعلي كدخدائي' وعدد من خبراء مركز الأبحاث في مجلس الشوري الإسلامي.
وتابع، انه تقرر في ختام هذا الإجتماع تشكيل فريق عمل إستشاري مشترك يضم ممثلين عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية من مختلف التيارات وممثلين عن مجلس صيانة الدستور والحكومة لا سيما معاونية الشؤون القانونية التابعة الي رئاسة الجمهورية الي جانب ممثلين عن مجمع تشخيص مصلحة النظام.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

إتفاقية

مكافحة تمويل الإرهاب

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رئيس لجنة الأمن النيابية يعلن عن تشكيل فريق عمل إستشاري لدراسة إتفاقية CFT

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