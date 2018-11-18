وزير الثقافة:إيران تعزز تعاونها الثقافي مع الدول الأخري

موسكو/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 'سيد عباس صالحي' نجاح حضور إيران في ندوة سانت بطرسبرغ الدولية الثقافية في نسختها السابعة مؤكدا الإرادة المتوفرة لدي إيران لتعزيز تعاونها مع الدول الأخري.

وأضاف صالحي اليوم الأحد، ان حضور إيران في ندوة سانت بطرسبرغ الدولية الثقافية السابعة، يعكس حضورها الفاعل علي الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أشار صالحي الي لقائه نظيره الروسي 'فلاديمير ميدينسكي' قائلا، ان هذا اللقاء كان يتمحور حول تمديد مذكرات التفاهم الثقافية المبرمة بين إيران وروسيا منذ العام الحالي حتي 2021.
وأضاف، ان مذكرات التفاهم المذكورة تضم مجالات واسعة من التبادل الثقافي والفني والإعلامي الي جانب (حوار) الأديان بين إيران وروسيا ومجالات بحثية وعلمية أخري بين البلدين.
وفي جانب آخر، أشار صالحي الي لقائه مع خبراء الدراسات الإيرانية الروس وخبراء معهد النسخ الخطية في أكاديمية العلوم الروسية في سانت بطرسبرغ مضيفا، ان الدراسات الإيرانية يعود تاريخها الي حوالي 200 عام وقام باحثون روسيون خلال القرنين الأخيرين باجراء العديد من الأبحاث في هذا المجال مما يمهد أرضية ملائمة للتعريف بتاريخ إيران وحضارتها العريقة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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فرهنگي

سيد عباس صالحي

فلاديمير ميدينسكي

سانت بطرزبرغ

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وزير الثقافة:إيران تعزز تعاونها الثقافي مع الدول الأخري

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