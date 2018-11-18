مصدر مسؤول: 21 بالمئة من السلع الإيرانية يتم تصديرها الي العراق

وأضاف رضازادة مساء اليوم الأحد خلال إجتماع رجال الأعمال الإيرانيين في محافظة ألبرز (غربي طهران) ورجال الأعمال العراقيين علي هامش المعرض الأول للطاقات الإنتاجية والتصديرية لهذه المحافظة اضاف ان الدول الرئيسية الأربع المصدرة للسلع الي العراق، هي الإمارات وتركيا والصين وإيران عبر إحتلالها 25 و18 و17 و13 بالمئة من السوق العراقية علي التوالي.

علما بأن أكبر معرض لإستعراض الطاقات الإنتاجية والتصديرية وفرص الإستثمار المتوفرة في محافظة ألبرز بدأ منذ أمس 17 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر حتي يوم الثلاثاء، 20 من الشهر نفسه.

ويشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 100 وحدة إنتاجية وتصديرية.

وتحضر هذا المعرض وفود تجارية من 10 بلدان بما في ذلك أفغانستان وسوريا ولبنان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان.

إنتهي**أ م د**س.ر

