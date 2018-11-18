مصدر مسؤول: 21 بالمئة من السلع الإيرانية يتم تصديرها الي العراق

كرج/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلن مسؤول الشؤون العراقية في غرفة التجارة الإيرانية والمستشار التجاري السابق للجمهورية الإسلامية لدي العراق 'إبراهيم محمد رضا زادة'، ان 21 بالمئة من السلع الإيرانية يتم تصديرها الي العراق فيما يتم إستيراد واحد بالمئة من السلع من هذا البلد.

وأضاف رضازادة مساء اليوم الأحد خلال إجتماع رجال الأعمال الإيرانيين في محافظة ألبرز (غربي طهران) ورجال الأعمال العراقيين علي هامش المعرض الأول للطاقات الإنتاجية والتصديرية لهذه المحافظة اضاف ان الدول الرئيسية الأربع المصدرة للسلع الي العراق، هي الإمارات وتركيا والصين وإيران عبر إحتلالها 25 و18 و17 و13 بالمئة من السوق العراقية علي التوالي.
علما بأن أكبر معرض لإستعراض الطاقات الإنتاجية والتصديرية وفرص الإستثمار المتوفرة في محافظة ألبرز بدأ منذ أمس 17 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر حتي يوم الثلاثاء، 20 من الشهر نفسه.
ويشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 100 وحدة إنتاجية وتصديرية.
وتحضر هذا المعرض وفود تجارية من 10 بلدان بما في ذلك أفغانستان وسوريا ولبنان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان.
إنتهي**أ م د**س.ر



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تصدير السلع الإيرانية

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مصدر مسؤول: 21 بالمئة من السلع الإيرانية يتم تصديرها الي العراق

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