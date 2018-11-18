ظريف : زيارة وزير الخارجية البريطاني الي ايران لم تحسم بعد

طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، حول زيارة نظيره البريطاني الي ايران، 'لست متأكدا بعد من اجراء هذه الزيارة؛ ذلك ان هناك نقاش سائد حاليا في مجلس وزراء هذا البلد حول موضوع بركسيت، وعليه فقد تم تأجيلها في وقت سابق ايضا'.

وفي تصريح له، اكد ظريف انه 'في حال اجراء هذه الزيارة ستنعقد اللقاءات معي ومع سائر المسؤولين المعنيين، ولكن اذا لم تتم الزيارة ستعقد في وقت آخر'.
وعلي صعيد اخر، اشار وزير الخارجية الي الاجتماع التشاوري بين الحكومة والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، للنظر في الملاحظات بشان التحاق ايران بالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT)، قائلا : لقد جرت مباحثات جيدة وهي مستمرة، بما يتيح للنواب امكانية التوصل الي حلول كفيلة بازالة الاشكالات المطروحة من قبل مجلس صيانة الدستور وايضا تحقيق مطالب البرلمان.
ظريف، اكد ان وزارة الخارجية وانطلاقا من مسؤوليتها الاستشارية شاركت في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية؛ الامر الذي سيتواصل بهدف تقديم الاستشارات.
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ظريف : زيارة وزير الخارجية البريطاني الي ايران لم تحسم بعد

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