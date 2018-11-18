ظريف : زيارة وزير الخارجية البريطاني الي ايران لم تحسم بعد

وفي تصريح له، اكد ظريف انه 'في حال اجراء هذه الزيارة ستنعقد اللقاءات معي ومع سائر المسؤولين المعنيين، ولكن اذا لم تتم الزيارة ستعقد في وقت آخر'.

وعلي صعيد اخر، اشار وزير الخارجية الي الاجتماع التشاوري بين الحكومة والسلطة القضائية ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، للنظر في الملاحظات بشان التحاق ايران بالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT)، قائلا : لقد جرت مباحثات جيدة وهي مستمرة، بما يتيح للنواب امكانية التوصل الي حلول كفيلة بازالة الاشكالات المطروحة من قبل مجلس صيانة الدستور وايضا تحقيق مطالب البرلمان.

ظريف، اكد ان وزارة الخارجية وانطلاقا من مسؤوليتها الاستشارية شاركت في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية؛ الامر الذي سيتواصل بهدف تقديم الاستشارات.

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