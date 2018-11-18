مسؤول برلماني : سيتم النظر في ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال اتفاقية CFT

طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'علي نجفي'، عن قرار تشكيل فريق عمل يضم اقساما معنية للنظر في ملاحظات مجلس صيانة الدستور بشان التحاق ايران الي الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT).

وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل 'ارنا'، اشار نجفي الي اجتماع اللجنة النيابية بهذا الخصوص، والذي عقد بمشاركة وزيري الخارجية والامن وممثل مجلس صيانة الدستور والمساعدة القانونية لرئيس الجمهورية وايضا ممثل مجمع تشخيص مصلحة النظام الي جانب ممثلين عن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري.
واوضح المسؤول البرلماني قائلا، انه تم خلال هذا الاجتماع استعراض ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال قرار البرلمان بشأن التحاق ايران الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT).
وقال المتحدث باسم اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية، انه عقب المحادثات التي جرت بشان بنود الاتفاقية والملاحظات الواردة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور مع اعضاء اللجنة، تم القرار علي تشكيل فريق عمل يضم جهات معنية لامعان النظر في هذه الملاحظات وتقديم الاقتراحات ذات الصلة، وبالتالي فقد حسمت اللجنة النيابية موقفها خلال جلسة البرلمان علي ان يتم الاعلان القرار النهائي في هذا الاطار.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

لجنة الامن القومي

مجلس صيانة الدستور

اتفاقية CFT

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول برلماني : سيتم النظر في ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال اتفاقية CFT

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی:

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

أحدث الأخبار

إستعراض للسيارات الکلاسيکية في إصفهان

إستعراض للسيارات الکلاسيکية في إصفهان

مسؤول برلماني : سيتم النظر في ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال اتفاقية CFT

مسؤول برلماني : سيتم النظر في ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال اتفاقية CFT

إستعراض للسيارات الکلاسيکية في إصفهان

إستعراض للسيارات الکلاسيکية في إصفهان

رئيس الجمهورية العراقي يلتقي لاريجاني

رئيس الجمهورية العراقي يلتقي لاريجاني

رئيس الجمهورية العراقي يلتقي لاريجاني

رئيس الجمهورية العراقي يلتقي لاريجاني

موضوعات مرتبط