مسؤول برلماني : سيتم النظر في ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال اتفاقية CFT

وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل 'ارنا'، اشار نجفي الي اجتماع اللجنة النيابية بهذا الخصوص، والذي عقد بمشاركة وزيري الخارجية والامن وممثل مجلس صيانة الدستور والمساعدة القانونية لرئيس الجمهورية وايضا ممثل مجمع تشخيص مصلحة النظام الي جانب ممثلين عن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والحرس الثوري.

واوضح المسؤول البرلماني قائلا، انه تم خلال هذا الاجتماع استعراض ملاحظات مجلس صيانة الدستور حيال قرار البرلمان بشأن التحاق ايران الي المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (CFT).

وقال المتحدث باسم اللجنة النيابية للامن القومي والسياسة الخارجية، انه عقب المحادثات التي جرت بشان بنود الاتفاقية والملاحظات الواردة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور مع اعضاء اللجنة، تم القرار علي تشكيل فريق عمل يضم جهات معنية لامعان النظر في هذه الملاحظات وتقديم الاقتراحات ذات الصلة، وبالتالي فقد حسمت اللجنة النيابية موقفها خلال جلسة البرلمان علي ان يتم الاعلان القرار النهائي في هذا الاطار.

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