السفير الايراني في لاهاي : حل مشاكل الايرانيين علي سلّم اولويات السفارة

جاء ذلك في تصريح للسفير الايراني اليوم الاحد، علي هامش زيارته مرافقا بعدد من المسؤولين لدي السفارة الايرانية في لاهاي وبما يشمل مستشاري شؤون الدبلوماسية العمومية والقنصلية، لجامعة 'ايندهون' التي تقع اقصي جنوبي هولندا؛ وذلك بهدف التعرف عن كثب علي مشاكل ومطالب الطلاب الايرانيين في هذه الجامعة.

ونوّه جهانغيري الي آخر المستجدات علي صعيد العلاقات السياسية والتعاون العلمي بين ايران وهولندا؛ وايضا الخدمات التي تستطيع سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لاهاي ان توفرها للطلبة الايرانيين المقيمين في هولندا.

وشدد السفير الايراني قائلا، ان تلبية مطالب الرعايا الايرانيين في الخارج، تقع علي سلّم مهام السفارات والقنصليات العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في ارجاء العالم.

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