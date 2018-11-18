جرائم آل سعود ضد الشعب اليمني لم يسبق لها مثيل في التاريخ

وتسائل أراكي عن صمت العالم تجاه العدوان علي الشعب اليمني بانواع الاسلحة والقنابل وحرمانه من ابسط مقومات الحياة .

واوضح أمين عام مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية أن 'هذا الاجتماع هو دعوة للضمير العالمي لكي ينهض لمساعدة الشعب اليمني كما أن كل انسان منصف في العالم مسؤول عن مساعدة هذا الشعب المظلوم.

وأعلن أراكي عن تضامن الشعب الايراني والشعوب المتحررة في العالم مع الشعب اليمني قائلا أن معاناة اليمن هي معاناة الشعوب وسنقف إلي جانب الشعب اليمني بكل ما نملك من قوة حتي تحقيق النصر.

واشار آية الله أراكي إلي أن السعودية ومنذ تأسيسها تسعي إلي بث الفرقة وحياكة المؤامرات والتضليل ومواجهة القيم الدينية في العالم الإسلامي، قائلا إن كل الدلائل تشير إلي أن السعودية ستنهار في المستقبل القريب وأن الرأي العام العالمي في الوقت الراهن يقف ضد المملكة العربية السعودية وحكامها.

وفي إشارة إلي الجريمة الشنعاء التي ارتكبتها السعودية في قنصليتها في اسطنبول ضد الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال أراكي إن ما حدث في القنصلية السعودية يدل علي عدم التزام الأخيرة بالقيم الإنسانية كما أن هذه الجريمة تعد واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ.

انتهي**ح ح**س.ر

