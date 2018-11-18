محافظ خوزستان : اعقتال 4 اشخاص خلال الاحجتجات جنوب غربي البلاد

وكانت وسائل اعلام اشارت اليوم الي اعتقال 3 اشخاص؛ بينما قال محافظ خوزستان في تصريح لمراسل 'ارنا'، انه 'بحسب معلوماتي فقد تم اعتقال 4 اشخاص'؛ مضيفا انه سيتم الاعلان عن التفاصيل لاحقا.

واكد شريعتي ان 'العمال لديهم حقوق ونحن ايضا نتابع مطالبهم، وانا بدوري قدمت الي طهران بهدف حل هذه القضية'.

وفي معرض الاشارة الي الاجراءات المتخذة لمتابعة مشاكل العمال في بلدة هفت تبة، قال محافظ خوزستان : لقد اجرينا مباحثات في سياق متابعة هذه القضايا مع (المسؤولين) في وزارات الداخلية والاقتصاد والجهاد الزراعي ودائرة رئاسة الجمهورية والنيابة العامة، وايضا سائر الجهات المعنية بهذا الملف.

وردا علي سؤال بشأن 'مناقشة هذه القضية في اجتماع مجلس الوزراء من عدمها؟'، قال شريعتي : لقد تحدثنا اليهم، وهم علي علم بهذا الموضوع كما قاموا باصدار التعليمات اللازمة بشأن ذلك؛ مضيفا 'نحن جميعا نبذل بدورنا الجهود لتقليل المشاكل (هناك)'.

انتهي ** ح ع

