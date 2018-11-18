ضبط ما يزيد عن 10 اطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وفي تصريح له اليوم الاحد، اشار العميد قنبري الي ان القوات الامنية في محافظة سيستان بلوجستان تمكنوا منذ اكتوبر الماضي لغاية الان من ضبط ما يزيد عن 10 اطنان و174 كغم من انواع المخدرات في هذه المحافظة؛ بما يشير الي زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في هذا الخصوص.

واضاف القائد الامني الايراني قائلا، انه فضلا عن المخدرات فقد تم خلال هذه الفترة تدمير عصابتين اثنتين لتهريب المخدرات، بالاضافة الي مصادرة 43 سيارة و5 قطع من السلاح الثقيل والخفيف علي ايدي القوات الامنية المضحية في محافظة سيستان وبلوجستان.

ونوه العميد قنبري الي تشديد التدابير الامنية بما يشمل زيادة الدوريات ولاسيما في المعابر الحدودية للبلاد من اجل الحدّ من عمليات تهريب المخدرات والوقود.

انتهي ** ح ع

