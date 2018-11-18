مستشار سابق لـ 'بن زاید' یفجر هجوما سعودیا ضد الإمارات.. هل انفرط عقد الحلیفین؟

وهتون الفاسی معتقلة منذ یونیو/حزیران الماضی فی السجون السعودیة، وهی أستاذة فی جامعة الملك سعود بالریاض، تنشط منذ زمن بعید من أجل نیل المرأة الحق فی قیادة السیارة.

وانهالت التعلیقات من نشطاء سعودیین تنتقد ما كتبه عبد الخالق عبد الله، وتتهمه “ضمنا بالغدر” وبالتحریض علي السعودیة فی ظرف بالغ الحساسیة، وتذكره بالوضع الحقوقی فی بلاده، وبوضعیة عشرات النشطاء الحقوقیین والمواطنین الإماراتیین القابعین فی سجون أبو ظبی دون إفراج ولا محاكمة، وفی ظروف تقول المنظمات الحقوقیة إنها بالغة السوء.

وكتب أحد المغردین السعودیین نحن أیضا “اشتقنا للمهندس أحمد غیث السویدی.. رجل كریم ابن أكارم..”، وغرد آخر بصورة الحقوقی والمحامی الإماراتی البارز الدكتور محمد الركن قائلا: “رجل فاضل نتمني أن نراه قریبا”.

وعرضت مغردة أخري أسماء سیدات قالت إنهن معتقلات فی الإمارات، منهن علیاء عبد النور ومریم البلوشی وأمینة العبد ولی، وتساءلت “وهذولی معتقلات الإمارات ما تبغي تشوفهم قریب وإلا مو صدیقاتك؟”

ولم یتوقف المغردون عند حد التذكیر بالنشطاء الإماراتیین المعتقلین، بل ذكر أحدهم بالذین سحبت جنسیاتهم وجُردوا من حقوقهم الأساسیة، ونشر صورة لعدد من المواطنین الإماراتیین الذین قال إنهم جردوا من حقوقهم الأساسیة وعلق علیها: “اشتقنا لهم، من خیرة الرجال، تم سحب جنسیتهم وتجریدهم من حقوقهم المدنیة، تخیلوا المزروعی مواطن وذولا فی السجن”.

ومن جهة أخري، حذر بعض المغردین السعودیین المستشار الإماراتی، من إدخال نفسه فی “عش الدبابیر”، واتهموه بالحقد علي السعودیة، حیث قال أحدهم: “تغریدة فی غیر محلها یا دكتور!! إلا إذا كنت تري مناسبتها ومقتنع بأنها تخدم العلاقات الوطیدة بین السعودیة والإمارات!! أشك فی ذلك. والله یعینك لقد أدخلت نفسك فی عش الدبابیر. وعلیك تحمل الردود الوطنیة من كلا البلدین”.

كما رأي مغردون آخرون أن توقیت التغریدة، یشیر لعداوته للمملكة بعد مقتل الصحافی جمال خاشقجی.

من جهة أخري، حاول المستشار أن یجرد الریاض من صفة “عاصمة القرار العربی” التی أطلقت علیها فی السنوات الأخیرة، واصفا أبو ظبی بـ”مركز الثقل العربی الجدید”، الأمر الذی یعتبر مؤشرا لخذلان الإمارات لبن سلمان فی أزمته الأخیرة؛ بعد ان التزم ولی عهد أبو ظبی محمد بن زاید الصمت خلال الأزمة، وتواري عن الأنظار، حیث ألغي زیارتین خارجیتین كان بإمكانه أن یستغلهما فی تخفیف الضغط الدولی عن “تلمیذه”حسب صحیفة واشنطن بوست.

المصدر : القدس العر بی

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