باحث إيراني يفوز بجائزة معهد باستور الدولي

طهران/18 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – فاز الباحث الإيراني وعضو هيئة التدريس في معهد باستور الدولي 'إحسان مصطفوي' اليوم الأحد بجائزة المعهد السنوية وذلك من بين 45 باحثا علي الصعيد الدولي.

وقال إحسان مصطفوي إن منح الجائزة يتم وفق معايير مثل السيرة العلمية بما في ذلك، المقالات العلميه والكتب والعلاقات الدولية والعلاقات القائمة مع معهد باستور ودور الباحث في تعزيز أنشطة المعهد في المستقبل.
والجدير بالذكر أن معهد باستور هو مؤسسة فرنسية خاصة غير ربحيه تختص بدراسة علم الأحياء والجراثيم والأمراض واللقاحات.
وتأسس المعهد في 4 يونيو 1887 وسمي بهذا الاسم نسبة إلي لويس باستور، الذي حقق العديد من الاكتشافات الهامة في الطب الحديث في زمنه، من بينها البسترة ولقاحات كل من داء الكلب والجمرة الخبيثة.
وتهدف الجائزة السنوية لمعهد باستور الدولي إلي تعريف ودعم الباحثين المتفوقين، ويتم انتخاب الأشخاص من قبل لجنة تحكيم خاصة بالمعهد اذ تعتمد معايير الانتخاب علي الأنشطة العلمية والدولية للباحث والدور الذي يمكن أن يلعبه في تطوير المعهد في المستقبل.
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باحث إيراني يفوز بجائزة معهد باستور الدولي

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