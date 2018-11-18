طلبة واساتذة الحوزات العلمية بقم ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب اليمني

وحضر مدير الحوزات العلمية بمدينة قم آية الله 'علي رضا اعرافي' و رئيس مكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية في قم حجة الاسلام 'حسين ملكا' بين الطلبة والعلماء المشاركين في الوقفئ التضامنيه في المدرسة.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها عبارات منددة بجرائم ال سعود في اليمن و انتقدوا صمت المنظمات الدولية و المعنية بحقوق الانسان إزاء الجرائم البشعة التي ترتكبها السعودية و الامارات في هذا البلد الاسلامي.

كما حمل المشاركون لافتات كتب عليها الموت لامريكا و الموت لاسرائيل و ردودوا هتافات الله اكبر لا اله الا الله و الموت لال سعود.

وفي ختام هذا التجمع تم قراءة البيان الصادر عن هذه الوقفة التضامنية و الذي ندد بقصف الطائرات السعودية للشعب اليمني الاعزل و قتل الالاف من النساء و الاطفال و تدمير المستشفيات والمساجد والمدارس معتبرا هذه الجريمة دليل يظهر طبيعة السلطة السعودية المجرمة.

ووصف البيان، المقاومة الشجاعة للشعب اليمني المسلم امام العدوان السعودي بانها تبعث علي الفخر وستبقي خالده في تاريخ هذا البلد.

انتهي**1110** 1718

