ايفاد معاقي الحرب الي مؤتمر منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

طهران/18تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مديرعام الشؤون الدولية في مؤسسة الشهداء 'حسن ساكي' انه تم ايفاد عدد من معاقي الاسلحة الكيماوية الي هولندا لحضور المؤتمر السنوي لمنظمة حظر استخدام الاسلحة الكيمياوية.

وسيعقد المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لمنظمة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي الهولندية في الفترة من 19 الي 30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي .
واشار ساكي الي اهمية قضية الاسلحة الكيماوية علي الصعيد الدولي وقال : بسبب اهميتها تم تشكيل منظمة حظراستخدام الاسلحة الكيماوية (OPCW) وان ايران تعد احد اعضائها الاصليين والتنفيذيين .
واضاف مديرعام الشؤون الدولية في مؤسسة الشهداء ان عددا من معاقي الاسلحة الكيماوية خلال الحرب المفروضة (1980-1988) يرافقهم ممثلون عن مؤسسة الشهيد سيشاركون في المؤتمر كدليل حي علي جرائم النظام البعثي. واشار ساكي الي نشاطات الوفد الايراني علي هامش المؤتمر وقال ان وفد معاقي الاسلحة الكيماوية سيقيم معرضا للصور والافلام لتبيان مظلومية المصابين من ايران.
ومن منجزات الوفد خلال مشاركته المؤتمر في الاعوام الماضيه قال ساكي : تبيان وشرح مظلومية معاقي استخدام الاسلحة الكيماوية علي صعيد المنظمه الدوليه والاعلام الدولي وكذلك انشاء شبكة دعم ضحايا الاسلحة الكيماوية الايرانيين في الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية و انشاء صندوق لدعم الضحايا وكذلك اقامة نصب تذكاري لضحايا الاسلحة الكيماوية في مقر الامم المتحدة.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

معاقي الحرب

الاسلحة الكيماوية

المؤتمر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايفاد معاقي الحرب الي مؤتمر منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

معظم المشاهدات

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

تحالف الفتح يعلن تاجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

قائد الثورة الاسلامیة یستقبل الرئیس العراقی

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

ایران: النظام السعودی غیّر اداة همجیته من السیف الي المنشار

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

روحانی فی مؤتمر صحفی مشترك مع الرئیس العراقی:

قادرون علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادیة مع العراق الي 20 ملیار

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

الرئیس العراقی : العراق لن ینسي حمایة إیران له

أحدث الأخبار

تعيين وزير الاقتصاد السابق مديرا تنفيذيا لشركة النفط الوطنية

تعيين وزير الاقتصاد السابق مديرا تنفيذيا لشركة النفط الوطنية

باحث إيراني يفوز بجائزة معهد باستور الدولي

باحث إيراني يفوز بجائزة معهد باستور الدولي

ربط محافظة اذربايجان الغربية بشبكة السكك الحديدية

برعايه رئيس الجمهورية؛

ربط محافظة اذربايجان الغربية بشبكة السكك الحديدية

طلبة واساتذة الحوزات العلمية بقم ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب اليمني

طلبة واساتذة الحوزات العلمية بقم ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب اليمني

معارضة سعودية: لهذا السبب يواجه ابن سلمان مأزقا ضخما

معارضة سعودية: لهذا السبب يواجه ابن سلمان مأزقا ضخما

موضوعات مرتبط