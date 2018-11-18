ايفاد معاقي الحرب الي مؤتمر منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

وسيعقد المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لمنظمة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية في مدينة لاهاي الهولندية في الفترة من 19 الي 30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي .

واشار ساكي الي اهمية قضية الاسلحة الكيماوية علي الصعيد الدولي وقال : بسبب اهميتها تم تشكيل منظمة حظراستخدام الاسلحة الكيماوية (OPCW) وان ايران تعد احد اعضائها الاصليين والتنفيذيين .

واضاف مديرعام الشؤون الدولية في مؤسسة الشهداء ان عددا من معاقي الاسلحة الكيماوية خلال الحرب المفروضة (1980-1988) يرافقهم ممثلون عن مؤسسة الشهيد سيشاركون في المؤتمر كدليل حي علي جرائم النظام البعثي. واشار ساكي الي نشاطات الوفد الايراني علي هامش المؤتمر وقال ان وفد معاقي الاسلحة الكيماوية سيقيم معرضا للصور والافلام لتبيان مظلومية المصابين من ايران.

ومن منجزات الوفد خلال مشاركته المؤتمر في الاعوام الماضيه قال ساكي : تبيان وشرح مظلومية معاقي استخدام الاسلحة الكيماوية علي صعيد المنظمه الدوليه والاعلام الدولي وكذلك انشاء شبكة دعم ضحايا الاسلحة الكيماوية الايرانيين في الموقع الالكتروني الرسمي لمنظمة حظر استخدام الاسلحة الكيماوية و انشاء صندوق لدعم الضحايا وكذلك اقامة نصب تذكاري لضحايا الاسلحة الكيماوية في مقر الامم المتحدة.

انتهي**م م** 1718

