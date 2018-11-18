معارضة سعودية: لهذا السبب يواجه ابن سلمان مأزقا ضخما

وفي مقال لها في موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، ترجمته 'عربي21'، أشارت الرشيد إلي أن المأزق الذي يواجهه ابن سلمان يتعلق بالتعامل مع قضية طلب عقوبة الإعدام التي طلبتها النيابة العامة بحق خمسة متهمين في القضية.

وتساءلت: هل سيقدم المجرمون الخمسة للعدالة وتنفذ فيهم عقوبة الإعدام علي ما اقترفته أيديهم كما طالب بذلك المدعي العام؟ أم إنه سيحميهم مقابل قيامهم بتنفيذ ما صدر إليهم من أوامر؟ في الواقع، لن يسلم من العواقب سواء فعل هذا أو فعل ذاك'.

وأضافت: 'قتل خاشقجي شيء وإعدام خمسة من أقرب الموالين شيء آخر. لربما كان هؤلاء يتوقعون الحصول علي أوسمة مكافأة لهم علي 'تخليص الأمير من صحفي مزعج' لا أن يعاقبوا بالإعدام.

وختمت بالقول: 'يجد محمد بن سلمان نفسه اليوم وسط كارثة منيت بها جهوده في مجال العلاقات العامة بسبب هذه الجريمة الدولية التي أقرتها ونفذتها أجهزة الدولة'.

وتاليا نص المقال كاملا:

محمد بن سلمان وخاشقجي: ورطة ولي العهد

لابد أن ولي العهد محمد بن سلمان تنفس الصعداء، ولو لحين، عندما صدر إعلانان حول جريمة قتل جمال خاشقجي في نفس اليوم، تجنب كلاهما ذكر اسمه، وبالتالي أعفياه من أي مسؤولية عن جريمة القتل التي وقعت في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول.

استراتيجية للخروج من المأزق؟

إعلان المدعي العام السعودي بالمطالبة بحكم الإعدام لخمسة من أعضاء فريق الموت الذي أرسل لقتل خاشقجي ثم إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات علي الأشخاص الرئيسيين المتورطين في القضية، كلاهما وفرا استراتيجية للخروج من المأزق بالنسبة لولي العهد الذي بات اسمه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالجريمة. إلا أن هذا المخرج قد لا يكون بالبساطة التي يتصورها البعض.

في البداية كان هناك المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المدعي العام السعودي شلعان بن راجح الشلعان، والذي أصدر بياناً حاسماً بنتائج التحقيقات، كشف فيه عن أن الشخص الذي أمر بالقتل كان رئيس فريق المفاوضات الذي أوفده إلي إسطنبول نائب رئيس المخابرات العميد أحمد العسيري لإجبار خاشقجي علي العودة إلي المملكة العربية السعودية من منفاه الاختياري.

وذكر أسماء عناصر تشكل منهم فريق التفاوض أرسلوا لإقناع خاشقجي بالعودة، وكان من بينهم أشخاص علي أهبة الاستعداد لحقن جمال بالعقاقير، وإذا اقتضت الحاجة اللجوء إلي القوة، فالقيام بما يلزم لطمس آثار الجريمة والتخلص من الجثة وتنظيف الموقع.

وطالب المدعي العام بعقوبة الإعلام لخمسة أفراد اعترفوا باقترافهم الجريمة. كما كان هناك خبير إعلامي لم يذكر اسمه يُزعم أنه كان يعرف الضحية بالإضافة إلي متعاون قام بالتخلص من الجثة.

بدا البيان الذي تلاه المدعي العام كما لو كان فيلم رعب أحداثه كارثية وطاقم التمثيل فيه غاية في العنف ومخرجه مجهول.

رسالة مقلقة

والآن، يواجه محمد بن سلمان مأزقاً ضخماً. فهل سيقدم المجرمين الخمسة للعدالة وينفذ فيهم عقوبة الإعدام علي ما اقترفته أياديهم كما طالب بذلك المدعي العام؟ أم أنه سيحميهم مقابل قيامهم بتنفيذ ما صدر إليهم من أوامر؟ في الواقع، لن يسلم من العواقب سواء فعل هذا أو فعل ذاك.

فيما لو أعدم محمد بن سلمان القتلة، فسوف لن ينسي له الناس ذلك.

قد يعفيه إعدام العناصر الخمسة من المسؤولية، علي الأقل في الوقت الراهن، ولكن من شأن ذلك أن يوجه رسالة مقلقة إلي المحيطين به ممن يوالونه وينفذون ما يأمرهم به، وبشكل خاص العاملين في أجهزة المخابرات والأمن وفي فرق الموت التي أشرف بنفسه علي تجهيزها.

قتل جمال خاشقجي شيء وإعدام خمسة من أقرب الموالين شيء آخر. لربما كان هؤلاء يتوقعون الحصول علي أوسمة مكافأة لهم علي 'تخليص الأمير من صحفي مزعج' لا أن يعاقبوا بالإعدام.

فيما بعد قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات 'خطوة مهمة رداً علي قتل خاشقجي' وتعهد 'بالاستمرار في تقصي الحقائق المتعلقة بالقضية وبالتشاور مع الكونغرس، والعمل مع البلدان الأخري لمحاسبة المتورطين في الجريمة.'

ورحب بومبيو بما خلص إليه المدعي العام السعودي، معززاً بذلك مصداقيته، ومعرباً عن تأييد الإدارة الأمريكية الكامل لاستراتيجية الخروج من المأزق التي من شأنها أن تضمن لمحمد بن سلمان البقاء في السلطة، ولئن كان قد تلطخ وتأذي بسبب الفضيحة التي شهدت فصولها إسطنبول.

السؤال المركزي

يبدو أن البيانين يهدفان إلي صرف الأنظار عن السؤال المركزي، وهو: لماذا يذهب محمد بن سلمان، أو أي من العناصر التي تأتمر بأمره، إلي حد التخطيط لاختطاف أو قتل المعارضين في الخارج.

لقد كان القرار في منتهي الخطورة، وهو القرار الأهم الذي ينبغي مساءلة النظام السعودي – ومحمد بن سلمان بالذات – عنه. ورد في التسجيلات المسربة أن ماهر عبد العزيز مطرب، أحد العناصر الخمسة عشر الذين تشكلت منهم فرقة الموت التي أرسلت إلي تركيا لقتل خاشقجي، قال لأحد مساعدي ولي العهد بعد قتل جمال خاشقجي مباشرة 'أخبر سيدك'.

رغم أن العالم، وبشكل خاص عائلة جمال خاشقجي، لن يروا قيام تحقيق مستقل تشرف عليه الأمم المتحدة، إلا أن جريمة قتل الصحفي ستظل تلاحق النظام السعودي إلي حين في المستقبل المنظور.

ومن غير المحتمل أن يؤدي إعدام القتلة أو حمايتهم إلي نسيان القضية. يجد محمد بن سلمان نفسه اليوم وسط كارثة منيت بها جهوده في مجال العلاقات العامة بسبب هذه الجريمة الدولية التي أقرتها ونفذتها أجهزة الدولة، ولا يتوقع أن يتغير شيء من ذلك حتي بعدما صدر من بيانات عن المدعي العام السعودي أو عن الإدارة الأمريكية.

قد ينجح والده الملك سلمان في تقليص التوترات من خلال التأكيد علي أنه مازال صاحب الأمر والنهي، ولكنه لن يتمكن من حماية ابنه إلي الأبد.

انتهي ** 1837

